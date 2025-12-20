قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ بني سويف يناقش التقرير السنوي للإدارات النوعية بمديرية التعليم

وكيل وزارة التعليم ببني سويف
وكيل وزارة التعليم ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية دعم ورعاية الموهوبين والنابغين وتنمية قدراتهم العلمية والفنية، باعتبارهم ركيزة أساسية لبناء الإنسان وصناعة المستقبل.

وأشار إلى أن تعزيز الشراكة المجتمعية في قطاع التعليم يمثل عنصرًا محوريًا في تطوير العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية، بما يتسق مع توجهات الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي أعدته أمل الهواري وكيلة الوزارة، والمتضمن التقرير السنوي وما تحقق من إنجازات بعدد من الإدارات النوعية، وعلى رأسها إدارة الموهوبين والتعلم الذكي، وإدارة المشاركة المجتمعية.

 وتناول التقرير جهود إدارة المشاركة المجتمعية خلال 2025، والتي أسهمت في تطوير العملية التعليمية من خلال دعم مجتمعي بلغ 13مليون جنيه،تم توجيهها لأعمال صيانة المدارس والفصول ودورات المياه، وتوفير الأثاث والأجهزة اللازمة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، إلى جانب تقديم مساعدات متكاملة للطلاب غير القادرين شملت الزي المدرسي والأدوات الدراسية وسداد المصروفات للحالات الأولى بالرعاية.

وشملت الجهود كذلك تنفيذ عدد من المبادرات التوعوية والصحية، وأعمال تجميل وصيانة المدارس، وإنشاء مطبخ صحي لخدمة مدارس التعليم المجتمعي، وإنشاء 4 غرف مصادر بإدارتي بني سويف وببا، فضلًا عن المشاركة في مبادرة «حياة كريمة»، وتنظيم لقاءات دورية لأولياء الأمور لتعزيز دور الأسرة كشريك رئيسي في العملية التعليمية.

فيما حققت إدارة الموهوبين والتعلم الذكي خلال عام 2025 إنجازات متميزة في مجال اكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين، حيث تم تنفيذ معسكر لتعليم مبادئ الإلكترونيات خلال إجازة نصف العام، ومشاركة طلاب البحث العلمي في استطلاع هلال شهر رمضان الماضي بكلية علوم الفضاء بجامعة بني سويف، إلى جانب تنفيذ البرنامج الثقافي الرمضاني «فوازير لغز قبل المدفع» وتكريم الفائزين، فضلًا عن تنظيم معسكرات صيفية استمرت لمدة شهرين وشارك فيها أكثر من 700 طالب وطالبة في مجالات الفيزياء والكيمياء والبرمجة والأردوينو والحساب الذهني والشطرنج.

كما تم تحقيق عدد من النجاحات الفردية المشرفة، حيث حصل الطالب مصطفى محمود عطية على المركز الثالث عربيًا في مسابقة Code Challenge للبرمجة، كما شاركت الطالبة أمل عبد المنعم في تحكيم كأس العالم للحساب الذهني بماليزيا، وتم اعتمادها كأصغر مدربة للحساب الذهني على مستوى الوطن العربي، بالإضافة إلى تنظيم أول بطولة طلابية للشطرنج على مستوى المحافظة، والمشاركة بأعمال فنية وعلمية في مهرجان النباتات الطبية واحتفالات أعياد أكتوبر، واختتام العام بتنفيذ مسابقة «شمس الإبداع» كأكبر مسابقة شاملة للموهوبين على مستوى المديرية.

بني سويف محافظ بني سويف تعليم بمني سويف

