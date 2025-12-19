تضامن بني سويف تنظم فعالية يوم الأسرة ضمن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، في حضور فعاليات "يوم الأسرة" لدور الحضانات الذي نظمته مديرية التضامن الاجتماعي، ضمن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المُبكرة ، وذلك بحضور الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن، ومن فريق عمل البرنامج القومي لتنمية الطفولة المُبكرة منال أحمد القائم بعمل مدير البرنامح، إسلام طايع مُنسق تدريبات التوعية بالبرنامج، حسام حسني المُنسق الميداني للبرنامج ، ريهام سيد محمود مدير إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية.

تضمنت فعاليات "يوم الأسرة" والذي أقيم بإحدى قاعات المناسبات بمدينة بني سويف وتحت رعاية محافظ بني سويف، أنشطة تربوية متنوعة مارسها الأطفال في وجود أسرهم من الوالدين والأجداد، وبمشاركة 140 أسرة ، والذين تم تدريبهم وتأهيلهم من خلال جلسات توعوية على أهمية دور الأب والأم وتمكين المرأة ، وأهمية الأسرة في تربية الأبناء وتوفير العناية النفسية والرعاية الاجتماعية والصحية والبدنية.

كما تم خلال الفعالية تقديم حزمة من الخدمات ضمن المبادرات التي تنفذها وزارة التضامن، وشملت خدمات: الأسرة ، تكافل وكرامة، خدمات التأهيل، خدمات 2 كفاية ،برنامج مودة ، خدمات من بنك ناصر الاجتماعي لتمويل المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى قافلة طبية بمشاركة مؤسسة راعي مصر في تخصصات (العيون، الباطنة ، الأنف والأذن).

من جهتها أضافت وكيل التضامن أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المُبكرة ، قام بتطوير 16 حضانة أطفال بمحافظة بني سويف ضمن محاور البرنامج، الذي تنفذه الوزارة في إطار رؤية شاملة للتعامل مع حقوق واحتياجات الطفل فى الفئة العمرية من يوم إلى 4 سنوات.