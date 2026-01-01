ببطارية جبارة .. هاتف Redmi Turbo 5 قادم ببطارية هائلة بسعة 9000 مللي أمبير

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف ريدمي توربو 5 في فبراير من العام المقبل ويعمل هاتف Redmi Turbo 4 Pro بمعالج Snapdragon 8s من الجيل الرابع

يقال إن هاتف Redmi Turbo 5 Pro سيأتي ببطارية سعتها 9000 مللي أمبير في الساعة

من المتوقع أن تُطلق شاومي هاتفي Redmi Turbo 5 وRedmi Turbo 5 Pro في الصين قريبًا، وقد أشارت العديد من التسريبات إلى قرب إطلاقهما.

ميزات هاتف Redmi Turbo 5 Pro

يُشير تسريب جديد إلى أن كلا الطرازين سيعملان بمعالجات MediaTek Dimensity. ومن المرجح أن تأتي سلسلة Redmi Turbo 5 مُحسّنة عن سلسلة Turbo 4 السابقة ويُقال إن هاتف Redmi Turbo 5 Pro سيأتي ببطارية سعة 9000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 100 واط.

أما هاتف Redmi Turbo 5 القياسي، فمن المتوقع أن يأتي ببطارية أصغر سعة 8000 مللي أمبير، مع الحفاظ على دعم الشحن السريع بقوة 100 واط.

مواصفات هواتف Redmi Turbo 5

مواصفات هواتف Redmi Turbo 5

على الجانب الاخر ستزود هواتف ريدمي الذكية القادمة بمعالجات ميديا ​​تيك دايمنسيتي. ويُشاع أن هاتف ريدمي توربو 5 القياسي سيعمل بمعالج دايمنسيتي 8500، بينما يُقال إن ريدمي توربو 5 برو سيُزوّد ​​بمعالج ميديا ​​تيك دايمنسيتي 9500e. تجدر الإشارة إلى أن شركة تصنيع الرقائق التايوانية لم تكشف بعد عن هذين المعالجين .

من المتوقع إطلاق معالجي Dimensity 8500 وDimensity 9500e في أوائل عام 2026، وقد تكون سلسلة هواتف Redmi Turbo 5 أول الهواتف التي تستخدمهما. ويُقال إن معالج Dimensity 8500 مصمم بتقنية 4 نانومتر من TSMC، ومن المرجح أن تصل سرعته القصوى إلى 3.4 جيجاهرتز.

تم الكشف عن نطاق سعر جهاز Redmi Pad 2 Pro 5G ومعالجه قبل إطلاقه في الهند

من جهة أخرى، يُقال إن معالج MediaTek Dimensity 9500e يتميز بسرعة معالجة أعلى تبلغ 3.73 جيجاهرتز، ويُشاع أنه مزود بمعالج رسوميات G925 MP12.

أشارت تقارير سابقة إلى أن هاتف Redmi Turbo 5 Pro سيأتي مزودًا بمعالج MediaTek Dimensity 9500. وللمقارنة، تم إطلاق هاتف Redmi Turbo 4 بمعالج MediaTek Dimensity 8400-Ultra، بينما جاء هاتف Redmi Turbo 4 Pro بمعالج Snapdragon 8s من الجيل الرابع.

تم إطلاق هواتف Redmi Note 15 Pro+ 5G و Note 15 Pro 5G و Note 15 5G عالمياً

قد تُعلن شاومي عن سلسلة هواتف Redmi Turbo 5 في بداية فبراير في الصين، إلى جانب هاتف Xiaomi 17 Ultra. وقد رُصد هاتف Redmi Turbo 5 Pro مؤخرًا على موقع شهادة 3C الصيني برقم الطراز 2602BRT18C. ومن المتوقع أن يأتي ببطارية سعة 9000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 100 واط.

أما هاتف Redmi Turbo 5، فمن المحتمل أن يأتي ببطارية سعة 8000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع السلكي بقوة 100 واط. وتشير الشائعات إلى أنه سيحتوي على شاشة مسطحة LTPS مقاس 6.5 بوصة بدقة 1.5K.