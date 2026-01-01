قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم السودان.. مواهب صنعت الفارق في كاس الأمم الإفريقية
الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع
«يغيّر كلامه ويدفع بالصفقات الفاشلة».. إسلام صادق يسخر من مواصفات المدير الفني الجديد للزمالك
عمرو دياب ومحمد رمضان وشيرين .. خبيرة أبراج تعلن مفاجأة خلال 2026
دعاء للأبناء في العام الجديد.. ردده يحفظهم الله ويسعدهم
مقر إقامة الأمير وليام والأميرة كيت.. محاولة فاشلة لاقتحام قصر كنسينجتون
ملف الحريف يتعقد.. الأهلي يتعثر فى تجديد عقده والزمالك يتراجع عن ضمه
متى تنتهي مهلة التصالح في مخالفات البناء؟.. الشروط والأوراق
أسرار لم تُكشف من قبل… شادي محمد يفتح الملفات المغلقة في الأهلي
إيران على صفيح ساخن.. صدامات بين محتجين وقوات الأمن بمحافظات الجنوب
الأوقاف تفتح باب التسجيل للأئمة الراغبين في أداء صلاة التهجد بالمساجد الكبرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ببطارية جبارة .. هاتف Redmi Turbo 5 قادم ببطارية هائلة بسعة 9000 مللي أمبير

هواتف ريدمي توربو 5
هواتف ريدمي توربو 5
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف ريدمي توربو 5 في فبراير من العام المقبل ويعمل هاتف Redmi Turbo 4 Pro بمعالج Snapdragon 8s من الجيل الرابع
يقال إن هاتف Redmi Turbo 5 Pro سيأتي ببطارية سعتها 9000 مللي أمبير في الساعة
من المتوقع أن تُطلق شاومي هاتفي Redmi Turbo 5 وRedmi Turbo 5 Pro في الصين قريبًا، وقد أشارت العديد من التسريبات إلى قرب إطلاقهما. 

ميزات هاتف Redmi Turbo 5 Pro

يُشير تسريب جديد إلى أن كلا الطرازين سيعملان بمعالجات MediaTek Dimensity. ومن المرجح أن تأتي سلسلة Redmi Turbo 5 مُحسّنة عن سلسلة Turbo 4 السابقة ويُقال إن هاتف Redmi Turbo 5 Pro سيأتي ببطارية سعة 9000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 100 واط.

 أما هاتف Redmi Turbo 5 القياسي، فمن المتوقع أن يأتي ببطارية أصغر سعة 8000 مللي أمبير، مع الحفاظ على دعم الشحن السريع بقوة 100 واط.

مواصفات هواتف Redmi Turbo 5 

مواصفات هواتف Redmi Turbo 5 

على الجانب الاخر ستزود هواتف ريدمي الذكية القادمة بمعالجات ميديا ​​تيك دايمنسيتي. ويُشاع أن هاتف ريدمي توربو 5 القياسي سيعمل بمعالج دايمنسيتي 8500، بينما يُقال إن ريدمي توربو 5 برو سيُزوّد ​​بمعالج ميديا ​​تيك دايمنسيتي 9500e. تجدر الإشارة إلى أن شركة تصنيع الرقائق التايوانية لم تكشف بعد عن هذين المعالجين .

من المتوقع إطلاق معالجي Dimensity 8500 وDimensity 9500e في أوائل عام 2026، وقد تكون سلسلة هواتف Redmi Turbo 5 أول الهواتف التي تستخدمهما. ويُقال إن معالج Dimensity 8500 مصمم بتقنية 4 نانومتر من TSMC، ومن المرجح أن تصل سرعته القصوى إلى 3.4 جيجاهرتز.

تم الكشف عن نطاق سعر جهاز Redmi Pad 2 Pro 5G ومعالجه قبل إطلاقه في الهند
من جهة أخرى، يُقال إن معالج MediaTek Dimensity 9500e يتميز بسرعة معالجة أعلى تبلغ 3.73 جيجاهرتز، ويُشاع أنه مزود بمعالج رسوميات G925 MP12.

أشارت تقارير سابقة إلى أن هاتف Redmi Turbo 5 Pro سيأتي مزودًا بمعالج MediaTek Dimensity 9500. وللمقارنة، تم إطلاق هاتف Redmi Turbo 4 بمعالج MediaTek Dimensity 8400-Ultra، بينما جاء هاتف Redmi Turbo 4 Pro بمعالج Snapdragon 8s من الجيل الرابع.

تم إطلاق هواتف Redmi Note 15 Pro+ 5G و Note 15 Pro 5G و Note 15 5G عالمياً
قد تُعلن شاومي عن سلسلة هواتف Redmi Turbo 5 في بداية فبراير في الصين، إلى جانب هاتف Xiaomi 17 Ultra. وقد رُصد هاتف Redmi Turbo 5 Pro مؤخرًا على موقع شهادة 3C الصيني برقم الطراز 2602BRT18C. ومن المتوقع أن يأتي ببطارية سعة 9000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 100 واط.

 أما هاتف Redmi Turbo 5، فمن المحتمل أن يأتي ببطارية سعة 8000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع السلكي بقوة 100 واط. وتشير الشائعات إلى أنه سيحتوي على شاشة مسطحة LTPS مقاس 6.5 بوصة بدقة 1.5K.

هاتف ريدمي هاتف ريدمي توربو 5 معالج Snapdragon 8s سلسلة Turbo 4 الشحن السريع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الزمالك

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات العربية 1-1-2026 في البنوك

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

ترشيحاتنا

حمص الشام

مثل المحترفين… سر حمص الشام بوصفة العربيات | خطوات التحضير

وضعيات النوم

بتصحى تعبان أو مصدع .. نصائح لأفضل وضعيات نوم صحيحة

شراء سيارة مستعملة

خطوات اختيار وشراء سيارة مستعملة بطريقة آمنة وذكية

بالصور

سبب وفاة الإعلامية نيفين القاضي .. تفاصيل مرضها والأعراض

نيفين القاضي
نيفين القاضي
نيفين القاضي

مثل المحترفين… سر حمص الشام بوصفة العربيات | خطوات التحضير

حمص الشام
حمص الشام
حمص الشام

التفتيش على 373 منشأة وجمع 189 ألف طن قش أرز بالشرقية خلال 2025

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

مي كساب وزوجها يشاركون الجمهور موسم الأعياد بطريقة مختلفة

مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد