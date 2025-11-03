قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

ببطارية 7000 مللي أمبير وشحن سريع 100 وات .. ريدمي تغزو الأسواق بهاتف Redmi Turbo 5

هوتف ريدمي
هوتف ريدمي
لمياء الياسين

بفضل التطورات في تكنولوجيا البطاريات، تجاوزت شركات الهواتف الذكية الصينية حدود سعة البطارية خلال العامين الماضيين. والآن، كشفت شائعة حديثة أن هاتف Redmi Turbo 5 قد يكون أحد هذه الهواتف التي توفر طاقة تكفي لأيام بفضل سعة بطاريته الهائلة.
بينما أشارت الشائعات الأولية إلى أن هاتف Redmi Turbo 5 سيأتي ببطارية بسعة 7500 مللي أمبير/ساعة ، يُشير أحدث تسريب من Digital Chat Station إلى أن Redmi Turbo 5 قد يعمل ببطارية ضخمة بسعة 9000 مللي أمبير/ساعة. وكان التسريب السابق أيضًا من مُسرب معروف على Weibo، لذا قد تكون سعة 9000 مللي أمبير/ساعة مخصصة للطراز الأعلى سعرًا في سلسلة Redmi Turb 5.


هواتف ريدمي توربو 5

 يتميز هاتف Redmi Turbo 5 بواحدة من أكبر البطاريات في أي هاتف ذكي. تصل سعة هواتف الجيل الحالي الرائدة إلى أكثر من 7000 مللي أمبير/ساعة، ولكن من المرجح أن تتفوق هذه الأجهزة الفاخرة/هواتف الألعاب الاقتصادية على الأجهزة الفاخرة. وأضافت DCS أنه يجري أيضًا اختبار هاتف ذكي ببطارية بسعة 10000 مللي أمبير/ساعة.

 سيُطرح هاتف Redmi Turbo 5 بتصنيف IP6 لمقاومة الماء والغبار، وسيضم ماسح بصمة مدمجًا في الشاشة، وإطارًا معدنيًا في المنتصف. 

من المتوقع أن يأتي Turbo 5 مزودًا بمعالج Dimensity 8500 Ultra. وإلى جانب بطارية قوية، قد يدعم الهاتف الذكي الشحن السريع السلكي بقوة 100 واط. ومن المتوقع إطلاق Redmi Turbo 5 في وقت لاحق من هذا الشهر، بينما قد يُطرح Turbo 5 Pro في أوائل عام 2026.

الهواتف الذكية سعة البطارية هاتف Redmi Turbo 5

