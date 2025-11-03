ببطارية 7000 مللي أمبير وشحن سريع 100 وات .. ريدمي تغزو الأسواق بهاتف Redmi Turbo 5

بفضل التطورات في تكنولوجيا البطاريات، تجاوزت شركات الهواتف الذكية الصينية حدود سعة البطارية خلال العامين الماضيين. والآن، كشفت شائعة حديثة أن هاتف Redmi Turbo 5 قد يكون أحد هذه الهواتف التي توفر طاقة تكفي لأيام بفضل سعة بطاريته الهائلة.

بينما أشارت الشائعات الأولية إلى أن هاتف Redmi Turbo 5 سيأتي ببطارية بسعة 7500 مللي أمبير/ساعة ، يُشير أحدث تسريب من Digital Chat Station إلى أن Redmi Turbo 5 قد يعمل ببطارية ضخمة بسعة 9000 مللي أمبير/ساعة. وكان التسريب السابق أيضًا من مُسرب معروف على Weibo، لذا قد تكون سعة 9000 مللي أمبير/ساعة مخصصة للطراز الأعلى سعرًا في سلسلة Redmi Turb 5.



هواتف ريدمي توربو 5

يتميز هاتف Redmi Turbo 5 بواحدة من أكبر البطاريات في أي هاتف ذكي. تصل سعة هواتف الجيل الحالي الرائدة إلى أكثر من 7000 مللي أمبير/ساعة، ولكن من المرجح أن تتفوق هذه الأجهزة الفاخرة/هواتف الألعاب الاقتصادية على الأجهزة الفاخرة. وأضافت DCS أنه يجري أيضًا اختبار هاتف ذكي ببطارية بسعة 10000 مللي أمبير/ساعة.

سيُطرح هاتف Redmi Turbo 5 بتصنيف IP6 لمقاومة الماء والغبار، وسيضم ماسح بصمة مدمجًا في الشاشة، وإطارًا معدنيًا في المنتصف.

من المتوقع أن يأتي Turbo 5 مزودًا بمعالج Dimensity 8500 Ultra. وإلى جانب بطارية قوية، قد يدعم الهاتف الذكي الشحن السريع السلكي بقوة 100 واط. ومن المتوقع إطلاق Redmi Turbo 5 في وقت لاحق من هذا الشهر، بينما قد يُطرح Turbo 5 Pro في أوائل عام 2026.