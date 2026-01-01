قبل الإطلاق الرسمي إليك أهم مواصفات هاتف جالاكسي إس 26 ألترا

يزعم أحد المطلعين أن سامسونج ستطلق هاتف جالاكسي إس 26 ألترا مع تحسينات في الكاميرا تشمل عدسات مطورة ومن المتوقع إطلاق هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا في فبراير 2026، إلى جانب هاتفي جالاكسي إس 26 وجالاكسي إس 26+.

أشارت التسريبات إلى أن هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا المزعوم سيأتي مزودًا بتحسينات عديدة في الكاميرا ومن المتوقع أن يحتوي على تحسينات في الكاميرا، مثل تقليل الوهج وتحسين العدسات بطبقة طلاء جديدة.

هاتف جالاكسي إس 26 ألترا

ميزات كاميرا سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا

أما عن أبرز ميزات هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا، فهي التقاط صور أفضل تحت أشعة الشمس المباشرة أو عندما يكون مصدر الضوء موجهاً مباشرةً نحو الكاميرات. عادةً، في مثل هذه الظروف، عندما يصطدم شعاع الضوء بعدسة الكاميرا، يتشتت، مما يجعل الصورة تبدو ضبابية وغير واضحة. ولكن مع هذا التحسين المُعلن عنه، سيتم حل هذه المشكلة تحديداً.

أفادت التقارير أن سامسونج تمكنت من حل مشكلة قد أثرت على أداء كاميرا هواتف سلسلة Galaxy S السابقة، وهي عدم ظهور الملامح الشخصية بدقة في الصور الملتقطة بالهاتف. إلا أنه لم تُقر الشركة بعد بهذه المشاكل المزعومة، ولم تُشر إلى ما إذا كانت ستُقدم تحسينات في مكونات هواتفها الذكية القادمة، لذا ينبغي التعامل مع هذه المعلومات المسربة بحذر.

أشار تقرير صدر الشهر الماضي إلى أن هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا سيحمل نفس مواصفات الكاميرا الموجودة في سابقه. ويُشاع أن هذا الهاتف الرائد سيُجهز بإعداد كاميرا خلفية رباعية، تتصدرها كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل. وفقا للتسريبات سيضم كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 12 ميجابكسل مع إمكانية تقريب بصري 3x، بالإضافة إلى كاميرا تليفوتوغرافية بيريسكوبية أخرى بدقة 50 ميجابكسل، توفر إمكانية تقريب بصري 5x.

من المتوقع أن يعمل هاتف Galaxy S26 Ultra بمعالج Exynos 2600 الأحدث من سامسونج، المصنّع بتقنية 2 نانومتر.

تشير التقارير إلى أن عملاق التكنولوجيا سيطلق سلسلة هواتفه الرائدة Galaxy S26 في فبراير 2026 بسعر أعلى بكثير ، في ظل سعيه للسيطرة على تكاليف التصنيع وأسعار المكونات. ومن المتوقع الكشف عن المزيد من التفاصيل مع اقتراب موعد الإطلاق المتوقع.