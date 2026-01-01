صور أولية تكشف تصميم هواتف سامسونج Galaxy S26 وS26 Ultra

تزايدت التسريبات حول سلسلة هواتف Galaxy S القادمة من سامسونج مع اقتراب عام 2026، حيث تم نشر صور جديدة وفيديو قصير يظهران أحدث تفاصيل حول Galaxy S26 و Galaxy S26 Ultra، رغم أن هذه الصور تمثل نماذج تجريبية فقط.

تم تسريب هذه الصور من قبل المسرب الشهير ستيف همرستوفر، المعروف بلقب OnLeaks، وتظهر الصور نماذج تجريبية دقيقة للغاية باللونين الفضي والأسود، وهي النماذج التي عادة ما يستخدمها مصنعو الأغطية والإكسسوارات قبل إطلاق الهاتف.

من حيث التصميم، يبدو أن سامسونج قد خففت قليلا من الزوايا الحادة، إذ تمتاز الطرازات الجديدة بزوايا وحواف أكثر انحناء مقارنة بسلسلة Galaxy S25، وهو التغيير الذي سيحسن راحة الاستخدام.

كما تم تعديل قلم S Pen المدمج في Galaxy S26 Ultra، ليصبح له غطاء مستدير يبدو أكثر انسيابية مع جسم الهاتف.

Galaxy S26 Ultra

أما التغيير الأكثر وضوحا فهو في الجزء الخلفي للهاتف، بدلا من الحلقات الدائرية المرتفعة لكل كاميرا على حدة، أصبحت الكاميرات الخلفية العلوية الآن داخل جزيرة كاميرا واحدة أكبر.

يذكرنا هذا التصميم بالتصاميم الأخيرة لهواتف Galaxy Fold، مما يمنح الهواتف مظهرا أنيقا وأكثر تماسكا، بالنسبة للطراز Ultra، يتوقع أن يترافق هذا التغيير في التصميم مع ترقيات في مكونات الكاميرا، رغم أن التفاصيل لا تزال غير مؤكدة.

أما بالنسبة لجهاز Galaxy S26 العادي، فإنه يظهر بشكل أكثر تماسكا في الصور التجريبية، مما أثار بعض الجدل على الإنترنت حول سمكه الدقيق.

في حين أن الطراز Ultra يحتفظ بالحجم الكبير المتوقع من هواتف سامسونج الرائدة، ويظهر فيديو قصير تم تداوله على منصة إكس (تويتر سابقا) الهواتف من زوايا متعددة، بما في ذلك الجزء الأمامي والجوانب والمنافذ السفلية.

على الرغم من أن المواصفات النهائية قد تتغير، تشير هذه النماذج التجريبية إلى أن سامسونج ستواصل نهجها المعتاد في 2026: تعديلات تصميمية مدروسة، تركيز أكبر على الراحة، وتعزيز تصميم الكاميرات بدلا من إعادة تصميم بصرية كاملة.