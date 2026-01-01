قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

بينتظرها محبى الألعاب .. براءة اختراع جديدة إليك أهم ميزاتها

Nintendo Patents Watch
Nintendo Patents Watch
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن أكثر الملحقات تميزا في 2026 فيمكنك التفكير في منبّه Alarmo وهو احدًا من أكثر الملحقات تميّزًا لدى Nintendo، لكنه بعد إيقاظ اللاعبين لا يقدّم الكثير من التفاعل مع ألعاب Switch أو Switch 2.

Nintendo Patents Watch 

إلا أنه في المقابل، قد تتغير هذه الحدود قريبًا، إذ تشير براءة اختراع جديدة إلى إمكانية تشغيل المنبّه لبعض الإشعارات اللحظية المرتبطة بالألعاب، بحيث تُفاجئ الأصوات اللاعبين وذلك من خلال أحداث داخل اللعبة نفسها.

لاحظ حساب Nintendo Patents Watch على منصة Bluesky تحديثًا وذلك لطلب براءة اختراع ويعود إلى عام 2021 في اليابان، وقد تم نُشر أيضًا في الولايات المتحدة عام 2023. وقد يبدو أن النشاط الأخير  وذلك على موقع البراءات الياباني يوحي باقتراب هذه التقنية من بدء التطبيق الفعلي

 Nintendo Patents Watch

في السياق نفسه قد لاحظ حساب Nintendo Patents Watch وذلك على منصة Bluesky لتحديثًا لطلب براءة اختراع يعود إلى عام 2021 في اليابان، وقد نُشر أيضًا في الولايات المتحدة عام 2023 ومن جانبها  تقترح Nintendo ربط منبّه مثل Alarmo بأجهزة أخرى لتلقي إشعارات فورية، ومن المنطقي أن تكون هذه الأجهزة هي منصات Switch أو Switch 2 مع ألعاب

لماذا يحتاج جهاز Alarmo إلى براءة اختراع للإشعارات؟

تقترح نينتندو ربط ساعة مثل Alarmo بمكونات أخرى لتلقي إشعارات فورية. من المُفترض أن تشمل هذه الأجهزة الأخرى أجهزة Switch أو Switch 2، بالإضافة إلى الألعاب المُتوافقة.

كما قد تتغير الأصوات لتعكس الأحداث الموسمية في لعبة أنيمال كروسينج وبدون تقنية البلوتوث، ستعتمد الساعة على اتصالها بشبكة الواي فاي وتعمل الساعة على إيقاظ اللاعبين بأصوات تنبيه متزايدة الحدة. كما يمكن للمستخدمين تحميل ما يصل إلى 60 مشهدًا مستوحى من ألعاب نينتندو المفضلة. وبخلاف ذلك، تقتصر الإشعارات على إعلام المستخدمين بتحديثات النظام أو إصدار محتوى جديد.

براءة اختراع الإشعارات اللحظية منصات Switch إشعارات فورية

