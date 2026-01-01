النائبة إيفلين متي: تطوير المصانع المصرية خطوة حاسمة لدعم الصناعة المحلية والتصدير العالمي

أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن زيارة رئيس الحكومة لمصنع سيماف والاطلاع على إنجازاته تعكس جدية الدولة في دعم المصانع الوطنية وتطويرها لمواجهة التحديات الصناعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقالت متي، في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن نجاح مصنع سيماف في تصنيع وتسليم 10 قطارات مترو مكيفة بالكامل بإجمالي 80 عربة، وتسليم 375 عربة سطح لنقل الحاويات ضمن عقد يشمل توريد 1000 عربة بضائع متنوعة، يمثل نموذجًا ملموسًا لقدرة المصانع المصرية على تحقيق معايير الجودة العالمية والتوسع في الأسواق الخارجية، خاصة بعد حصول المصنع على شهادة الجودة العالمية للصناعات السككية (IRIS)، ما يؤهله للمنافسة دوليًا في دول مثل أوغندا وتونس.

وأضافت عضو لجنة الصناعة أن تطوير المصانع وحل مشكلاتها التشغيلية والإدارية والتقنية ينعكس مباشرة على زيادة الإنتاجية، وتحقيق الاكتفاء المحلي، وتعزيز الصادرات، موضحة أن الدعم الحكومي المستمر والتحديث التكنولوجي يسهمان في تحويل المصانع المصرية إلى قاطرات تنموية قادرة على المنافسة عالميًا.

وشددت النائبة إيفلين متي على ضرورة استمرار برامج التحديث والتأهيل للعاملين والمعدات، لضمان استمرار المصنعين في رفع مستوى منتجاتهم وفتح أسواق جديدة، مؤكدة أن النجاح الذي حققه مصنع سيماف نموذج يحتذى به لباقي المصانع المصرية.