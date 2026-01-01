قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غياب محمد صلاح.. تشكيل ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
إعلامي يعلن انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة
الخارجية الروسية: أوكرانيا تحاول الانتقام من نجاحات القوات المسلحة الروسية بشن "هجمات إرهابية"
استشهاد المعتقل القشاعلة داخل سجن بئر السبع الإسرائيلي
انفجار سويسرا.. فرحة الكريسماس لم تكتمل في أفخم منتجعات التزلج
في ثواني وأنت بتحول.. مميزات جديدة في تطبيق إنستاباي 2026
المالية: أجور العاملين بالدولة تستحوذ على 14.4% من مصروفات الحكومة في 9 شهور
الاحتلال الإسرائيلي يفتح النار على السوريين في ريف القنيطرة الغربي
مبلغ ضخم.. كم بلغت ثروة محمد صلاح في عام 2025؟
رحم اللّٰه فقيدة المبادئ والقيم.. مصطفى بكري ينعى نيفين القاضي
سوريا.. قوات إسرائيلية تطلق النار تجاه مواطنين في ريف القنيطرة الغربي
رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النائبة إيفلين متي: تطوير المصانع المصرية خطوة حاسمة لدعم الصناعة المحلية والتصدير العالمي

النائبة إيفلين متي
النائبة إيفلين متي
حسن رضوان

أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن زيارة رئيس الحكومة لمصنع سيماف والاطلاع على إنجازاته تعكس جدية الدولة في دعم المصانع الوطنية وتطويرها لمواجهة التحديات الصناعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقالت متي، في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن نجاح مصنع سيماف في تصنيع وتسليم 10 قطارات مترو مكيفة بالكامل بإجمالي 80 عربة، وتسليم 375 عربة سطح لنقل الحاويات ضمن عقد يشمل توريد 1000 عربة بضائع متنوعة، يمثل نموذجًا ملموسًا لقدرة المصانع المصرية على تحقيق معايير الجودة العالمية والتوسع في الأسواق الخارجية، خاصة بعد حصول المصنع على شهادة الجودة العالمية للصناعات السككية (IRIS)، ما يؤهله للمنافسة دوليًا في دول مثل أوغندا وتونس.

وأضافت عضو لجنة الصناعة أن تطوير المصانع وحل مشكلاتها التشغيلية والإدارية والتقنية ينعكس مباشرة على زيادة الإنتاجية، وتحقيق الاكتفاء المحلي، وتعزيز الصادرات، موضحة أن الدعم الحكومي المستمر والتحديث التكنولوجي يسهمان في تحويل المصانع المصرية إلى قاطرات تنموية قادرة على المنافسة عالميًا.

وشددت النائبة إيفلين متي على ضرورة استمرار برامج التحديث والتأهيل للعاملين والمعدات، لضمان استمرار المصنعين في رفع مستوى منتجاتهم وفتح أسواق جديدة، مؤكدة أن النجاح الذي حققه مصنع سيماف نموذج يحتذى به لباقي المصانع المصرية.

المصانع الوطنية الصناعة المحلية والتصدير العالمي النائبة إيفلين متي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

تذاكر مترو الأنفاق

رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

ترشيحاتنا

قطارات السكك الحديدية

قبلي وبحري.. مواعيد قطارات السكك الحديدية اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025

أسعار الأسمنت والحديد

أسعار الأسمنت والحديد اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 للمستهلك في الأسواق

جواز سفر أطفال

يتولاها ولي الأمر.. شروط وخطوات استخراج « جواز سفر» للأطفال

بالصور

مياه الشرقية تنظم حملة توعية وتنشيط حصيلة وتستطلع آراء المواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بإصلاح تلف الحمض النووي.. ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون

ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون
ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون
ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون

إلقاء 6 ملايين زريعة أسماك وحصر 1025 مزرعة سمكية و18 مفرخا بالشرقية خلال 2025

ذريعة اسماك
ذريعة اسماك
ذريعة اسماك

7 أسئلة تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار.. نصائح تساعدك في حل خلافاتهم الزوجية

أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار
أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار
أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار

فيديو

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

نضال الشافعي

منزل في الآخرة.. نضال الشافعي يكشف كواليس الأيام الأخيرة لزوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد