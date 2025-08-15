سوريا.. مقتل سيدة في إطلاق نار تجاه سيارتين على طريق السويداء - دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بأن ريف درعا الشرقي شهد حادثة إطلاق نار من مجموعة مسلحة على سيارتين أسفرت عن مقتل سيدة.

وأوضح المرصد السوري، أن المجموعة المسلحة أطلقت النار بشكل مباشر على سيارتين مدنيتين في أثناء مرورهما على طريق معبر بصرى الشام – الكحيل، بعد حاجز بلدة الجيزة بريف درعا الشرقي، ما أسفر عن مقتل امرأة على الفور.

وأشار المرصد إلى أن الطريق الذي وقع عليه الهجوم يُعدّ المعبر الإنساني الوحيد للخروج من السويداء باتجاه دمشق، في ظل الحصار المفروض على المحافظة منذ أسابيع، الأمر الذي يضفي على الحادثة طابعا تحذيريا ويزيد من مخاوف السكان بشأن سلامة التنقل عبر هذا المسار الوحيد.

وارتفعت بذلك حصيلة القتلى، منذ صباح الأحد 13 يوليو، نتيجة الاشتباكات، وعمليات الإعدام الميداني، والقصف الإسرائيلي، إلى 1654 قتيلاً.