الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

حصاد البحوث الإسلامية.. مجلة الأزهر إشعاع فكري وثقافي ودعوي مستمر

إيمان طلعت

واصل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف خلال عام 2025م أداء دوره الرِّيادي في نشر الفكر الوسطي المعتدل، وتعزيز القيم الدِّينيَّة والأخلاقيَّة، من خلال مجلة الأزهر، التي تمثِّل واجهة ثقافيَّة وعِلميَّة تجمع بين الفكر المستنير والوعي الدِّيني والأدبي؛ بما يُسهِم في ترسيخ رسالة الأزهر الشريف، وتعزيز الثقافة الدِّينيَّة والفِكريَّة لدى القرَّاء.

وأصدرت الإدارة العامة لمَجَلَّة الأزهر خلال العام أعدادها الشهرية وَفق التبويب المعتمد، وضمَّت هذه الأعداد مجموعة متميزة من المقالات والموضوعات المتنوِّعة في أبواب المجلة التي تشمل: (دراسات في القرآن والسُّـنَّة)، و(قضايا التجديد)، و(الشريعة الإسلاميَّة وعلومها)، و(دراسات في العقيدة والأخلاق)، و(في محراب العربيَّة)، و(مِنْ أعلام الفكر الإسلامي)، وركنَي (الوافدين، والواعظات)، و(موضوعات متنوِّعة) الذي يضم استفتاءات القرَّاء، وأنباء الأزهر، و(المسلمون حول العالم)، إضافةً إلى القِسمين: (الإنجليزي، والفرنسي)؛ ما يعكس شموليَّة المجلة وقدرتها على مخاطبة جمهور واسع ومتنوِّع.

*ملفات خاصَّة*
تميَّزتِ المَجَلَّة بتخصيص عدد من الملفات الخاصَّة بالمناسبات الدِّينيَّة والثقافيَّة، مع التركيز على قضايا بناء الإنسان، ومكافحة الفساد؛ من خلال مقالات تناولت موضوعات؛ مثل: الأمن الغذائي والتحديات المجتمعية، وتتبُّع العورات وخطره في ظل التقنية الحديثة، والوظيفة العامة وقواعدها، والنهي عن الفاحشة، والشائعات وخطورتها على استقرار المجتمعات، والتنمُّر الإلكتروني وأثره، وجريمة الاتِّجار بالمخدِّرات بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي، وغيرها من الموضوعات الحيوية التي تعكس اهتمام المجلة بقضايا العصر.

*هدايا المَجَلَّة*
كما حرصت مَجَلَّة الأزهر أيضًا على إثراء تجرِبة القارئ؛ من خلال إرفاق كتابين هديَّةً مع كل عدد شهري، ليصل مجموع ما نُشِر خلال العام إلى 24 كتابًا؛ لتعزيز الاطِّلاع والمعرفة الدِّينيَّة والثقافيَّة، ومِنْ أبرز هذه الكتب: (رسالة الأخلاق) للشيخ حسنين محمد مخلوف، و(أحاديث الصباح في المذياع) للإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت، والشيخ محمد محمد المدني، و(أخلاقيات الحرب في السيرة النبوية) للأستاذ الدكتور جعفر عبد السلام، و(كيف نواجه الشدائد والمخاوف في ضوء القرآن؟) للمستشار الدكتور شوقي الفنجري، و(أحكام الصيام وفضائل القرآن الكريم) للأستاذ الدكتور حمدي عبد المنعم شلبي.

*ندوات*
في السياق نفسه، لم تغفُل مَجَلَّة الأزهر الجانب التفاعلي والتثقيفي المباشر؛ إذْ عقدت خلال العام مجموعةً مِنَ الندوات الفِكريَّة والثقافيَّة؛ هي: (عَضْل المرأة وأثره على الأسرة والمجتمع)، و(في ذكرى المولد الشريف.. دروس نبويَّة في عصر التحديات)، و(اللُّغة العربيَّة.. مسئوليَّة أمَّة وأمانة جيل)؛ بما يعكس دور المَجَلَّة التنويري والواعي.

*النَّشر الإلكتروني*
إضافةً إلى ذلك، حرصت إدارة الموقع الإلكتروني لمَجَلَّة الأزهر على النشر الإلكتروني لمقالات المجلة وأغلفتها عبر بوابة الأزهر وصفحتها الرسميَّة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مع متابعة استفسارات القرَّاء واقتراحاتهم، وعَقْد لجان دوريَّة لاختيار المحتوى الرَّقْمي للنشر؛ بما يُعزِّز التفاعل والمشاركة.

كما نظَّمتِ المسابقة الرمضانيَّة لعام 1446هـ حول موضوع (أعضاء جسم الإنسان في القرآن الكريم)، وأُذيعت أسئلتها عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، مع نَشْرها عبر الصفحة الرسميَّة لمجلة الأزهر على (فيسبوك)؛ لتعزيز القراءة والاطِّلاع، وتعميق المعرفة القرآنيَّة لدى القرَّاء من مختلِف الأعمار.

