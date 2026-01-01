قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غياب مرموش.. موعد مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
تمهيدا للافتتاح والتشغيل.. مدبولي يتابع موقف تنفيذ الأعمال المتبقية بحديقة الفسطاط
محـ رقة رأس السنة بجبال الألب.. مصرع العشرات في حريق حانة بمنتجع تزلج سويسري
أحمد السقا: «خلي بالك من نفسك» فيلم خفيف على القلب.. وعادل إمام قيمة لا تتكرر
روسيا: سنقدم لواشنطن أدلة على محاولة أوكرانيا استهداف مقر إقامة بوتين
غياب محمد صلاح .. موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
فتاوى | موعد وفضل صيام الأيام البيض في رجب.. .. حكم التهنئة بالأوقات والأحداث السعيدة.. كيفية صلاة التوبة ودعاؤها
تبديل العملة القديمة .. موعد بدء العمل بالليرة السورية الجديدة
محافظة القدس: 144 شهيدا و11555 حالة اعتقال و1732 عملية هدم خلال 5 سنوات
أنغام ونانسي عجرم الأجمل.. شاهد أناقة الفنانات بحفلات رأس السنة
أمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس بداية العام الجديد
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يناير 2026.. والدفع أونلاين
محافظات

بعد حدوث ماس كهربائي.. محافظ الفيوم يطمئن على حالة الأطفال المبتسرين بحضّانات الجمعية الشرعية

أ ش أ

وجه محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للأطفال المبتسرين بحضّانات الجمعية الشرعية بكيمان فارس بمدينة الفيوم، لحين استقرار حالتهم وتسليمهم لذويهم ، وذلك عقب تلقيه إخطاراً بحدوث ماس كهربائي بقسم الحضّانات بمقر الجمعية الشرعية ، والذي تم على إثره نقل 8 من الأطفال المحتجزين بالحضّانة إلى الحضّانات الاحتياطية بالجمعية، فيما تم نقل اثنين آخرين إلى حضّانات مستشفى الفيوم العام . 

وحرص المحافظ ، على زيارة الجمعية الشرعية بكيمان فارس بمدينة الفيوم، لمتابعة حالة الأطفال ، وكذلك حضّانات مستشفى الفيوم العام، حيث إطمأن المحافظ ، على استقرار حالة الاطفال، وذلك برفقة الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة، والدكتور سيد الحنفي مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة، وفي حضور الدكتور محمد عبد الله مدير مستشفى الفيوم العام، و سيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وكلف "الأنصاري"، بمراجعة إجراءات الحماية المدنية بمبنى الجمعية الشرعية، وكذا مراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية، و توصيلات الكهرباء بالمبنى بشكل كامل، حرصاً على سلامة المترددين عليه من المرضى وذويهم. 

كما حرص المحافظ خلال زيارته لمبنى الجمعية الشرعية بكيمان فارس، على تفقد وحدة الغسيل الكلوي ، وناقش المرضى حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، كما استمع لشكوى إحدى السيدات من وجود تجمعات للقمامة بالقرب من محل إقامتها، ووجه رئيس مدينة الفيوم، ورئيس وحدة المتابعة الميدانية، باتخاذ اللازم حيال الشكوى.

محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري توفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للأطفال المبتسرين حضّانات الجمعية الشرعية بكيمان فارس بمدينة الفيوم ماس كهربائي حضّانات مستشفى الفيوم العام

