بعد حدوث ماس كهربائي.. محافظ الفيوم يطمئن على حالة الأطفال المبتسرين بحضّانات الجمعية الشرعية

وجه محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للأطفال المبتسرين بحضّانات الجمعية الشرعية بكيمان فارس بمدينة الفيوم، لحين استقرار حالتهم وتسليمهم لذويهم ، وذلك عقب تلقيه إخطاراً بحدوث ماس كهربائي بقسم الحضّانات بمقر الجمعية الشرعية ، والذي تم على إثره نقل 8 من الأطفال المحتجزين بالحضّانة إلى الحضّانات الاحتياطية بالجمعية، فيما تم نقل اثنين آخرين إلى حضّانات مستشفى الفيوم العام .

وحرص المحافظ ، على زيارة الجمعية الشرعية بكيمان فارس بمدينة الفيوم، لمتابعة حالة الأطفال ، وكذلك حضّانات مستشفى الفيوم العام، حيث إطمأن المحافظ ، على استقرار حالة الاطفال، وذلك برفقة الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة، والدكتور سيد الحنفي مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة، وفي حضور الدكتور محمد عبد الله مدير مستشفى الفيوم العام، و سيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وكلف "الأنصاري"، بمراجعة إجراءات الحماية المدنية بمبنى الجمعية الشرعية، وكذا مراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية، و توصيلات الكهرباء بالمبنى بشكل كامل، حرصاً على سلامة المترددين عليه من المرضى وذويهم.

كما حرص المحافظ خلال زيارته لمبنى الجمعية الشرعية بكيمان فارس، على تفقد وحدة الغسيل الكلوي ، وناقش المرضى حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، كما استمع لشكوى إحدى السيدات من وجود تجمعات للقمامة بالقرب من محل إقامتها، ووجه رئيس مدينة الفيوم، ورئيس وحدة المتابعة الميدانية، باتخاذ اللازم حيال الشكوى.