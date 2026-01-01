وفاة خالة الفنانة مي كساب

أعلنت الفنانة مي كساب، وفاة خالتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت مي كساب عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “توفت إلي رحمه الله خالتي العزيزه تهاني عمر نسألكم الفاتحه والدعاء”.

منشور مي كساب

وكانت قد حرصت الفنانة مي كساب على مشاركة جمهورها بأجواء موسم الأعياد بطريقة أنيقة ومميزةمع زوجها الفنان الشعبي اوكا .

إطلالة مي كساب واوكا في رأس السنة

حيث ظهرت مع زوجها أوكا مرتدية نفس السوت الأخضر، في صورة لاقت تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي. جاءت الإطلالة لتجسد روح العيد والأناقة معًا، مؤكدة على التناغم بينهما في كل تفاصيل الاحتفال.

وعلقت مي كساب على الصورة قائلة: "كل سنة وأنتم طيبين ويارب سنة جديدة سعيدة مليانة طاعة لله وستر"، في رسالة مليئة بالأمل والدعاء للعام الجديد.

الصورة أثارت إعجاب متابعيهما، الذين أشادوا بذوقهما الرفيع وروح الفرح التي ظهرت في كل تفاصيل الصورة، من اختيار الألوان إلى موقع التقاط الصورة أمام شجرة الكريسماس.