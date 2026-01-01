قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
100 % حمزة عبدالكريم برشلوني.. فايق يكشف كواليس اجتماع الأهلي
محمود الليثي: أخوض أولى بطولاتي السينمائية في 2026
نجم السودان.. مواهب صنعت الفارق في كاس الأمم الإفريقية
الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع
«يغيّر كلامه ويدفع بالصفقات الفاشلة».. إسلام صادق يسخر من مواصفات المدير الفني الجديد للزمالك
عمرو دياب ومحمد رمضان وشيرين .. خبيرة أبراج تعلن مفاجأة خلال 2026
دعاء للأبناء في العام الجديد.. ردده يحفظهم الله ويسعدهم
مقر إقامة الأمير وليام والأميرة كيت.. محاولة فاشلة لاقتحام قصر كنسينجتون
ملف الحريف يتعقد.. الأهلي يتعثر فى تجديد عقده والزمالك يتراجع عن ضمه
متى تنتهي مهلة التصالح في مخالفات البناء؟.. الشروط والأوراق
أسرار لم تُكشف من قبل… شادي محمد يفتح الملفات المغلقة في الأهلي
فن وثقافة

شكرا للي ظلموني وخذلوني وغدروا بيا.. رحمة محسن توجه رسالة في العام الجديد

رحمة محسن
رحمة محسن
سارة عبد الله

وجهت المطربة رحمة محسن، رسالة في بداية العام الجديد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت رحمة محسن: "ممتنة جدا لله وبدعي يعوضني خيرا مما فقدت، شكرا للي ظلموني وخذلوني وغدروا بيا عشان اتعلمت بسببهم كتير، وشكرا لكل اللي حبوني ودعموني ووقفوا في ضهري، وشكرا للناس الطيبة عشان بعيش وبقوى بيهم، وشكرا للناس الوحشة ويا رب ما أقابلكم تاني في حياتي، ويا رب السنادي تكون أحن عليا من كل سنيني اللي فاتت".

وكانت المطربة رحمة محسن، تقدمت ببلاغ ضد طليقها، لاتهامه بترويج مقاطع فيديو خاصة تم تصويرها خلال فترة زواجهما دون علمها، واتهمته بارتكاب جرائم نشر فيديوهات خاصة.

وأكدت رحمة محسن أنها فوجئت بأن المشكو في حقه، صورها خلسة خلال العلاقة الزوجية، مستغلًا ثقتها به، وبعد الانفصال بدأ في ترويج ونشر تلك المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي.

رحمة محسن المطربة رحمة محسن انستجرام العام الجديد

