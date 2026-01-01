شكرا للي ظلموني وخذلوني وغدروا بيا.. رحمة محسن توجه رسالة في العام الجديد

وجهت المطربة رحمة محسن، رسالة في بداية العام الجديد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت رحمة محسن: "ممتنة جدا لله وبدعي يعوضني خيرا مما فقدت، شكرا للي ظلموني وخذلوني وغدروا بيا عشان اتعلمت بسببهم كتير، وشكرا لكل اللي حبوني ودعموني ووقفوا في ضهري، وشكرا للناس الطيبة عشان بعيش وبقوى بيهم، وشكرا للناس الوحشة ويا رب ما أقابلكم تاني في حياتي، ويا رب السنادي تكون أحن عليا من كل سنيني اللي فاتت".

وكانت المطربة رحمة محسن، تقدمت ببلاغ ضد طليقها، لاتهامه بترويج مقاطع فيديو خاصة تم تصويرها خلال فترة زواجهما دون علمها، واتهمته بارتكاب جرائم نشر فيديوهات خاصة.

وأكدت رحمة محسن أنها فوجئت بأن المشكو في حقه، صورها خلسة خلال العلاقة الزوجية، مستغلًا ثقتها به، وبعد الانفصال بدأ في ترويج ونشر تلك المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي.