الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

رامى رضوان يحتفل بعيد ميلاد زوجته دنيا سمير غانم

رامي رضوان
رامي رضوان
يمنى عبد الظاهر

وجه الإعلامي رامي رضوان رسالة بعيد ميلاد زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، متمنيًا لها النجاح والسعادة.
 

وكتب رضوان عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام: أسعد عيد ميلاد دودي حبيبتي، أتمنى أن يجلب لك هذا العام المزيد من النجاح والحظ والفرح والبركات، بارك الله فيك أحبك.. وربنا يبعد عننا شائعات الصفحات المريضة.

علقت الفنانة إيمي سمير غانم على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول انفصال شقيقتها دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي رامي رضوان، مؤكدة أنها لا صحة لها.

وقالت إيمي في تصريحات لبرنامج «ET بالعربي»: "في صفحة غير مصرية نشرت أنهم اتطلقوا، وكنت نفسي أرسل رسالة أسألهم ليه؟ والراجل قاعد في البيت عادي بيتفرج على نتفليكس. كل هذا كلام غير حقيقي، الناس بتحب تنشر إشاعات، وإحنا متعودين".

يذكر أن أحدث أعمال دنيا سمير غانم، هو فيلم روكي الغلابة، الذي تم عرضه في السينمات مؤخرا.

الفيلم من إخراج أحمد الجندي، وتأليف كريم يوسف وندى عزت، وبطولة دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح ومحمد ثروت، بالإضافة إلى محمد رضوان وأحمد طلعت.

دنيا سمير غانم الإعلامي رامي رضوان أحدث أعمال دنيا سمير غانم فيلم روكي الغلابة محمد ثروت محمد ممدوح

