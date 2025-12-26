دنيا سمير غانم تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير .. شاهد

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

إطلالة دنيا سمير غانم

تألقت دنيا سمير غانم في الصور بإطلالة شتوية، حيث ارتدت بلوفر طويل اتسم بالألوان المبهجة وذا أكمام طويلة.

انتعلت دنيا سمير غانم بوت متوسط الطول، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما منحها إطلالة جمعت بين البساطة والأناقة.

ومن الناحية الجمالية، بدت دنيا سمير غانم بخصلات شعرها الأنسيابي المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.