بالبيجامة.. مي عمر ومحمد سامي يحتفلان بالكريسماس

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها برفقة زوجها محمد سامي.

إطلالة مي عمر

تألقت مي عمر وزوجها في الصور بإطلالة متناسقة مع اجواء الكريسماس، حيث ارتدوا بيجامات باللون الأخضر وحمل التصميم رسومات باللون الأبيض.

ولم تبالغ مي عمر في الإكسسوارات والمجوهرات ولكنها اعتمدت على البساطة وعدم المبالغة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت مي عمر بخصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.