في عيد ميلادها الـ 40.. صور تكشف عن أناقة دنيا سمير غانم

يصادف اليوم 1 يناير عيد ميلاد الفنانة دنيا سمير غانم و التي اتمت عامها الـ40 ورغم ذلك لا يبدو عليها ولازالت تحافظ على شبابها وجمالها الطبيعي.

إطلالات دنيا سمير غانم في عيد ميلادها

تعتبر دنيا سمير غانم من النجمات والمشاهير اللاتي يجذبن الأنظار بأناقتهن و جمالهن، وهو ما تكشفه دائما صورها على مواقع التواصل الأجتماعي.

تحرص دنيا سمير غانم على أختيار الأزياء والإطلالات المتناسقة مع قوامها والتي تكشف عن رشاقتها، كما تعتمد على التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء.

تقوم دنيا سمير غانم بتنسيق الإكسسوارات والمجوهرات البسيطة التي تزيد من أناقتها، بالإضافة إلي ذلك تتميز بأنها تجمع بين الأناقة والبساطة.

أما من الناحية الجمالية، تعتمد دنيا سمير غانم على تسريحات الشعر وصيحات المكياج التي تتماشي معها وتبرز جمال ملامحها.