فتح باب التقديم في المدرسة المصرية الألمانية بأكتوبر عبر هذا الرابط|سجل الآن
15 طن دقيق.. حملات مكبرة على المخابز المخالفة
سماء يناير تحتضن القمر العملاق ومذنب ونجم الشعرى.. 10ظواهر فلكية تخطف الأنظار
اللجنة المصرية لإغاثة سكان غزة توفر الغذاء والخيام للفلسطينيين.. التفاصيل
طقس أول أيام 2026 .. الأرصاد تحذر: الجو شديد البرودة وسقوط أمطار
مصر ستتوج ببطولة الأمم الأفريقية وصلاح سيرحل عن ليفربول.. توقعات خبراء الأبراج
الزراعة تنجح في فتح سوق جمهورية الدومينكان أمام الموالح المصرية والرمان
ضبط مخدرات بـ 50 مليون جنيه.. الداخلية تداهم أوكار الكيف في سوهاج
خريطة أماكن 10 مدارس مصرية يابانية جديدة تقرر افتتاحها العام المقبل
ما هو النظام التعليمى المُطبق في المدارس المصرية اليابانية ؟.. تفاصيل كاملة
يقظة طبيبة تكشف الخطر في اللحظة الأخيرة.. إنقاذ رضيعة من موت محقق بلدغة عقرب في سوهاج
حلم قديم يتحول إلى واقع.. موعد تشتغيل محطة الضبعة النووية
مرأة ومنوعات

في عيد ميلادها الـ 40.. صور تكشف عن أناقة دنيا سمير غانم

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
هاجر هانئ

يصادف اليوم 1 يناير عيد ميلاد الفنانة دنيا سمير غانم و التي اتمت عامها الـ40 ورغم ذلك لا يبدو عليها ولازالت تحافظ على شبابها وجمالها الطبيعي.

إطلالات دنيا سمير غانم في عيد ميلادها

تعتبر دنيا سمير غانم من النجمات والمشاهير اللاتي يجذبن الأنظار بأناقتهن و جمالهن، وهو ما تكشفه دائما صورها على مواقع التواصل الأجتماعي.

تحرص دنيا سمير غانم على أختيار الأزياء والإطلالات المتناسقة مع قوامها والتي تكشف عن رشاقتها، كما تعتمد على التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء.

تقوم دنيا سمير غانم بتنسيق الإكسسوارات والمجوهرات البسيطة التي تزيد من أناقتها، بالإضافة إلي ذلك تتميز بأنها تجمع بين الأناقة والبساطة.

أما من الناحية الجمالية، تعتمد دنيا سمير غانم على تسريحات الشعر وصيحات المكياج التي تتماشي معها وتبرز جمال ملامحها.

دنيا سمير غانم إطلالات دنيا سمير غانم عيد ميلاد دنيا سمير غانم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

