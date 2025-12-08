ليلى علوي برفقة دنيا سمير غانم: بتمنالك كل حاجة حلوة يا أجمل مامي

شاركت الفنانة ليلي علوي جمهورها صورا برفقة دنيا سمير غانم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتبت ليلي علوي: أجمل و أحلي مامي بتمنالك كل حاجة حلوه يا حبيبة قلبي .

يذكر أن أحدث أعمال دنيا سمير غانم، هو فيلم روكي الغلابة، الذي تم عرضه في السينمات مؤخرا.

الفيلم من إخراج أحمد الجندي، وتأليف كريم يوسف وندى عزت، وبطولة دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح ومحمد ثروت، بالإضافة إلى محمد رضوان وأحمد طلعت.

تدور أحداث الفيلم حول فتاة قادمة من بيئة ريفية بسيطة، تدخل عالم الملاكمة وتجد نفسها مكلفة بحراسة أحد الأطباء المحاط بالمخاطر يلعب دوره محمد ممدوح فتحاول التعايش مع العالم الجديد الذي دخلت فيه، فتواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية وفي نفس الوقت ستدخل في قصة حب مع الدكتور.