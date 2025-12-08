بفستان روز .. روجينا تخطف الأنظار عبر إنستجرام

شاركت الفنانة روجينا، جمهورها، بصور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وخطفت روجينا الأنظار بإطلالة حذابة لافتة، مرتدية فستانا طويلا مطرزا باللون الروز، ليكشف عن جمالها وأناقتها.

وسبق أن أعلنت الفنانة روجينا عن انطلاق تصوير مسلسلها “حد أقصى”، المنتظر أن يشارك في ماراثون رمضان 2026.

وشاركت روجينا جمهورها صورة من داخل الكواليس، وعلقت عليها: “بسم الله توكلنا على الله، مسلسل حد أقصى، من تأليف هشام هلال، ومن إخراج مايا زكي.. أسعد يوم في حياتي، الحمد والشكر لله”.

قصة مسلسل حسبة عمري

وشاركت الفنانة روجينا في ماراثون رمضان الماضي بمسلسل “حسبة عمري” والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويناقش العلاقة بين الرجل والمرأة؛ من خلال شخصية هند التي تدخل في مشاكل مع زوجها، مما يدفعها إلى المطالبة بحقها في ثروة زوجها.

أبطال مسلسل حسبة عمري

شارك روجينا في بطولة العمل، عدد من النجوم، أبرزهم سيد رجب، عمرو عبد الجليل، محمد رضوان، إلى جانب نخبة من الفنانين، وهو من تأليف محمود عزت، وإخراج مي ممدوح.