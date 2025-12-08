روجينا تتصدر تريند جوجل بعد انطلاق تصوير حد أقصى

تصدرت روجينا مؤشرات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن بدء تصوير مسلسلها الجديد "حد أقصى" والمقرر عرضه في رمضان 2026.

وكانت روجينا قد شاركت جمهورها عبر حسابها على فيسبوك مجموعة صور من كواليس اليوم الأول للتصوير، وعلّقت قائلة:

"بسم الله توكلنا على الله، مسلسل حد أقصى، رمضان 2026، تأليف هشام هلال، إخراج مايا زكي، أسعد يوم في حياتي، الحمد والشكر لله."

المسلسل من إخراج مايا زكي، ويُعد من الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل، خاصة بعد تفاعل الجمهور مع الصور الأولى للعمل وتصدر اسم روجينا التريند فور الإعلان عن انطلاق التصوير.



آخر أعمال روجينا

وكان آخر ظهور درامي للفنانة روجينا في مسلسل "حسبة عمري"، حيث قدّمت شخصية هند التي تدخل في صراعات مع زوجها فاروق الذي جسّده الفنان عمرو عبد الجليل، بعد زواج دام 20 عاماً.

وتتناول أحداث العمل الخلافات التي تتصاعد بين الزوجين بعد سفر ابنتهما، لتبدأ أزمات متعددة قانونياً واجتماعياً ونفسياً، قبل أن تقرر هند تطليق نفسها والمطالبة بحق "الكدّ والسعاية".



بهذا يواصل اسم روجينا تصدّر مواقع التواصل ومحركات البحث مع ترقب الجمهور لأي تفاصيل جديدة تخص مسلسل "حد أقصى".