سندرلاند يتعادل مع ليدز يونايتد 1-1 في الدوري الإنجليزي
أخبار السيارات| فورد توروس 2026 الفيس ليفت .. فحوصات أساسية للعربيات خلال الشتاء
ما وراء الصناديق.. الساعات الأخيرة ترسم ملامح جولة الإعادة
القبض على شخص بحوزته أموالا وبطاقات شخصية للناخبين في سوهاج
تفاصيل إصابة ثنائي الزمالك في مباراة بلدية المحلة بـ كأس مصر
وزير الإسكان من مجلس الشيوخ: القانون لا يسمح بتوصيل المرافق للمباني خارج الأحوزة العمرانية
3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026
قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية
أول تعليق لمدرب الزمالك بعد التأهل لدور الـ 16 بكأس مصر
منتخب مصر يخوض مرانه الأخير الليلة استعدادا لمواجهة أنجولا بكأس الأمم الإفريقية
وزير البترول يتابع مشروعات زيادة إنتاج الغاز خلال العام الجديد
الداخلية السورية: عناصر الأمن المكلّفة بتأمين الاحتجاجات تعرضت لاعتداءات مباشرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

قرار عاجل بشأن طليق رحمة محسن في قضية الفيديوهات الفاضحة

رحمة محسن
رحمة محسن
ندى سويفى

قرر قاضي المعارضات، اليوم الأحد، تجديد حبس طليق المطربة رحمة محسن، 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية البلاغ المقدم منها بشأن الفيديوهات الإباحية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع مباحث القاهرة من ضبط المشكو في حقه بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وأحاله العميد أحمد وجيه مفتش مباحث القاهرة الجديدة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكانت المطربة رحمة محسن، تقدمت ببلاغ ضد طليقها، لاتهامه بترويج مقاطع فيديو خاصة تم تصويرها خلال فترة زواجهما دون علمها، واتهمته بارتكاب جرائم نشر فيديوهات خاصة.

وأكدت رحمة محسن إنها فوجئت بأن المشكو في حقه، صورها خلسة خلال العلاقة الزوجية، مستغلًا ثقتها به، وبعد الانفصال بدأ في ترويج ونشر تلك المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي.

قاضي المعارضات رحمة محسن طليق المطربة رحمة محسن

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام ..تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

دواجن بيضاء

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد.. اعرف وصلت كام؟

صورة ارشيفية

شعبة الذهب: قفزة قوية بالأسعار .. زيادة 265 جنيهًا ومكاسب 4.5% خلال أسبوع

القس أرميا فهمي

ناقوس خطر.. واقعة عقر القس أرميا فهمي تفتح ملف غزو الكلاب الضالة لشوارع بورسعيد

رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة ومحافظ الجيزة يترأسان اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة

رئيسة المجلس القومي للطفولة: وحدات حماية الطفل بالمحافظات ترصد الحالات المعرضة للخطر

الأنبا اكسيوس

الأنبا أكسيوس أسقف المنصورة يدشن كنيسة "مار جرجس" بمدينة أجا

بالصور

طريقة عمل حمص الشام

طريقة عمل حمص الشام.
بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

اعراض سرطان المخ
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
فيديو

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج بجامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: لغة الحوار

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: 2025 في إفريقيا .. عام التحولات الكبرى

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

