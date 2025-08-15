ليبيا: ترحيل 274 مهاجرا مصريا عبر منفذ إمساعد البري

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، اليوم الجمعة، ترحيل 274 مهاجرًا يحملون الجنسية المصرية عبر منفذ إمساعد البري.

يذكر أنه في العاشر من شهر أغسطس الجاري، وقع حادث غرقٍ مأساوي لمركب مهاجرين قبالة سواحل طبرق، كان على متنه 79 شخصًا بينهم مصريون.

وأفادت التقارير الليبية، بأن عناصر أمن السواحل الليبي تمكنت من العثور على 21 جثة حتى الآن، كما تم إنقاذ عدد 10 أشخاص، 2 منهم يحملان الجنسية السودانية و8 من الجنسية المصرية.

ولفتت التقارير إلى أن عناصر أمن السواحل الليبي تواصل خلال الوقت الحالي البحث عن باقي المفقودين نتيجة غرق قارب الهجرة غير الشرعية.