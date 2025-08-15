رئيس الحكومة اللبنانية يرد على تصريحات نعيم قاسم بشأن الحرب الأهلية

رفض رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الجمعة التصريحات التي أدلى بها أمين عام حزب الله نعيم قاسم، والتي وصفها بأنها تحمل تهديدا مبطنا بالحرب الأهلية.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية، إنه لا يوجد أحد في لبنان اليوم يريد الحرب الأهلية، والتهديد والتلويح بها مرفوض تماما، وفقا لتصريحاته لصحيفة الشرق الأوسط.

وأضاف سلام أن "الحديث عن أن الحكومة اللبنانية تنفذ مشروعًا أمريكيا إسرائيليا هو حديث مردود.. قراراتنا لبنانية صرف، تصنع في مجلس وزرائنا ولا احد يمليها علينا".

وأشار إلى أن قاسم يتحدث عن حصرية السلاح وكأنه مسألة جديدة، حصرية السلاح بيد الدولة مسألة مطروحة منذ اتفاق الطائف الذي يذكرنا به الشيخ نعيم الآن وبميثاقيته، نعم حصرية السلاح بيد الدولة مسألة ميثاقية أساسية، ونحن جميعا اتفقنا في الطائف على بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها، ونحن تأخرنا سنوات وسنوات عن هذا الأمر"، مشيرًا إلى أنّه "لا يوجد أي حزب في لبنان مخوّل بحمل السلاح خارج نطاق الدولة اللبنانية.

وأوضح رئيس الحكومة اللبنانية أنه "لم يطلب أحد تسليم سلاح حزب الله للعدو الاسرائيلي كما يروج البعض، بل للجيش اللبناني الذي نرفض التشكيك في وطنيّته"، وقال: "حذار التصرفات اللامسؤولة التي تشجع على الفتنة".