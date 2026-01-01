بعد حالة التوتر .. تشيلسي يعلن رحيل مدربه «ماريسكا» بالتراضي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم الخميس رحيل مدربه الإيطالي إنزو ماريسكا عن منصبه، بعد اتفاق الطرفين على إنهاء التعاقد بالتراضي، في ظل تطورات متسارعة داخل النادي خلال الساعات الأخيرة.



وأكد تشيلسي في بيان رسمي أن المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا نجح خلال فترة توليه المسئولية في قيادة الفريق للتتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن هذه النجاحات ستظل محفورة في ذاكرة النادي، مع توجيه الشكر للمدرب الإيطالي على ما قدمه من عمل والتزام.



وأوضح البيان أن الفريق لا يزال ينافس على عدة أهداف مهمة هذا الموسم، أبرزها التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وهو ما دفع الإدارة إلى اتخاذ قرار التغيير في هذا التوقيت، اعتقادًا بأنه يخدم مصلحة الفريق ويمنحه فرصة أفضل لاستعادة التوازن خلال المرحلة المقبلة.



وكانت تقارير صحفية قد سبقت الإعلان الرسمي، وأشارت إلى وجود توتر في العلاقة بين ماريسكا وإدارة النادي، بالإضافة إلى غيابه اللافت عن المؤتمر الصحفي عقب مواجهة بورنموث الأخيرة، ما عزز التكهنات حول اقتراب نهاية مشواره مع البلوز.



ويستعد تشيلسي لمواجهة قوية أمام مانشستر سيتي في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي، في وقت يحتل فيه الفريق المركز الخامس بجدول الترتيب، مبتعدًا بفارق 15 نقطة عن المتصدر أرسنال.