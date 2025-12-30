تشيلسي وبورنموث يقدمان شوط أول مثيرًا ينتهي بالتعادل 2-2

تعادل فريق تشيلسي مع ضيفه بورنموث 2-2 في شوط أول مثير، خلال المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.



شهدت المباراة تبادلًا سريعًا للأهداف، حيث افتتح ديفيد بروكس التسجيل لبورنموث في الدقيقة 6، قبل أن يسجل كول بالمر هدف التعادل في الدقيقة 15، وأضاف إينزو فرنانديز الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 23، فيما عاد جوستين كلويفرت لتسجيل هدف التعادل لبورنموث في الدقيقة 27.

وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات، هذا هو الشوط الثاني فقط الذي يسجل فيه تشيلسي هدفين أو أكثر ويستقبل هدفين أو أكثر في أول 30 دقيقة من مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج، بعد أن سبق أن حدث ذلك أمام بيرنلي في أبريل 2019.



يدخل البلوز اللقاء بعد الهزيمة الأخيرة أمام أستون فيلا 2-1، رغم تقدمه في الشوط الأول بهدف جواو بيدرو، قبل أن يسجل أولي واتكينز هدفين متتاليين. وبهذه النتيجة، توقفت سلسلة المباريات الأربع دون هزيمة لتشيلسي على ملعبه.



تراجع تشيلسي إلى المركز الخامس برصيد 29 نقطة، خلف ليفربول صاحب المركز الرابع برصيد 32 نقطة. بينما يحتل بورنموث المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة. ويأتي هذا بعد أن فاز البلوز مرة واحدة فقط في آخر خمس مباريات بالدوري، بما في ذلك التعادل السلبي السابق مع بورنموث.



يمتلك تشيلسي سجلًا جيدًا عند إنهاء السنة على ملعبه، حيث فاز في 13 مباراة، وتعادل في 8، وخسر مباراة واحدة فقط من آخر 22 مباراة ختامية للعام على ستامفورد بريدج.

أما بورنموث، فقد تراجع الفريق بعد بداية قوية، حيث جمع أربع نقاط فقط في تسع مباريات دون فوز منذ آخر انتصار على نوتنجهام فورست في 26 أكتوبر، وكان آخرها الخسارة 4-1 أمام برينتفورد.

تشكيل تشيلسي الرسمي أمام بورنموث: