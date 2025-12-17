قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشهد شتوي مميز.. أمطار خفيفة وسحب كثيفة تكسو قمم جبال سانت كاترين
600 ضابط إسرائيلي سابق يطالبون ترامب بربط المرحلة الثانية من خطة غزة بنزع سلاح حماس
الحكومة تزف بشرى للمواطنين: خفض الدين المحلي والخارجي الفترة القادمة
لا ركود في القطاع العقاري.. مدبولي: مبيعات 2025 أفضل من الأعوام الماضية
مدبولي مع رؤساء المجالس التصديرية: الصادرات المصرية ستصل هذا العام لـ50 مليارا
اجتماع مرتقب للجنة العدالة الاجتماعية لمتابعة تحويل الدعم العيني إلى نقدي
مدبولي: 30 % من المصريين تحت خط الفقر.. ونعمل على رفع الأجور وخفض الأسعار
مدبولي: طفرة اقتصادية شاملة وتسهيلات جديدة قريبا لجذب الاستثمارات
مدبولي: صادرات القنطرة غرب تتجاوز 4 مليارات دولار وتسريع «حياة كريمة» بالإنتاج المحلي
ربط منظومة التدريب المهني المصرية باحتياجات سوق العمل الإيطالي
مدبولي: تطوير ميناء العين السخنة وخطط تحفيزية جديدة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات
مدبولي: ميناء العين السخنة أصبح مركزًا عالميًا لجذب الاستثمارات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مدرب تشيلسي يعرب عن سعادته بالتأهل لنصف نهائي كأس كاراباو

مجدي سلامة

أعرب إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، عن سعادته بعدما حجز الفريق مقعده في الدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم "كاراباو"، عقب الفوز 3-1 على كارديف سيتي، وذلك بعد أيام قليلة من إعرابه عن إحباطه بسبب المشاكل التي تحدث خلف الكواليس.

وقال ماريسكا عقب الفوز على ضيفه إيفرتون 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز السبت الماضي، والذي أنهى سلسلة من أربع مباريات دون انتصار، إنه مر "بأسوأ 48 ساعة" منذ توليه المهمة، مشيرا إلى نقص الدعم.

لكن عند صفارة النهاية أمس، احتفل ماريسكا مع الجماهير التي هتفت باسمه بعد ثنائية أليخاندرو جارناتشو وهدف بيدرو نيتو، ليضعا الفريق في المربع الذهبي.

وقال: "أنا سعيد فقط، سنخوض قبل نهائي آخر وأعتقد أن هذا ما يستحقه المشجعون، كانت ليلة رائعة في بعض الأحيان، عندما لا تحقق الفوز، يسود الحزن، وهذا أمر طبيعي بشكل عام، كان المشجعون دائما خلف الفريق".

وأضاف ماريسكا: "هذه هي نوعية المباريات التي تجعلني أحب اللاعبين أكثر، لأنها مواجهات محفوفة بالمخاطر ومن السهل التعثر فيها، لم أتحدث مع أي شخص، لا بأس بذلك لطالما قلت إنني سعيد منذ اليوم الأول، والليلة لم يختلف الأمر".

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق ثماني نقاط عن أرسنال المتصدر، وسيحل ضيفا على نيوكاسل يونايتد يوم السبت المقبل.

ماريسكا تشيلسي رابطة الأندية الإنجليزية

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الأهلي

كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

الفنان مصطفى ابو سريع

بعد زواج دام 8 سنوات .. مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته

طلعت مصطفى

افتتاح The Village المنطقة التجارية الأكثر تميزا في سيليا بالعاصمة الجديدة غدا

المتحف المصري الكبير

يوم تعريفي حول فرص التعاون الأورو-متوسطي في مجال التراث الثقافي بالمتحف المصري الكبير

البنك التجارى

البنك التجاري الدولي مصر CIB يحتفل بتخرج الدفعة الثالثة من برنامج “الائتمان المصرفي لشرق إفريقيا” في كينيا

بالصور

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

محافظ الشرقية

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

انتخابات

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان الإنتخابات بمدرستي الزقازيق الثانوية الزراعية والناصرية الإعدادية المشتركة

محافظ الشرقية

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

