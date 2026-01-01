قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

عمرو دياب ومحمد رمضان وشيرين .. خبيرة أبراج تعلن مفاجأة خلال 2026

عمرو دياب
عمرو دياب
البهى عمرو

 قالت إيمان خير خبيرة الأبراج والعلوم الفلكية، أن عام 2026 سيكون مميز بالنسبة لـ الفنان عمرو دياب الهضبة، موضحة أن فترة الصيف لديه ستكون فترة التألق.

وأوضح أن الهضبة من مواليد برج الميزان، وأن تركيزه هذا العام أكثر على العائلة وظهوره مع أولاده"ده مش معناه غياب فني، بالعكس، توهجه في الصيف مستمر كالعادة".

وأوضحت أن عام 2026 بالنسبة للفنان محمد رمضان سيكون مهم للغاية، وسيكون من أبرز المستفيدين فلكيًا خلال الفترة المقبلة.

برج الجوزاء

وأضافت خبيرة الأبراج والعلوم الفلكية أن "محمد رمضان مولود برج الجوزاء، وتأثير كوكب أورانوس عليه هيبقى قوي جدًا، السنة دي بداية رجوعه الحقيقي، ونجاحاته هتستمر 7 سنين قدام، وهيظهر أقوى من أي وقت فات".

وأوضحت أن الفنانة شيرين عبد الوهاب، هي الأخرى على موعد مع مرحلة فنية جديدة.

شيرين راجعة بقوة

وأكدت  خبيرة الأبراج والعلوم الفلكية، أن "شيرين راجعة بقوة من شهر مارس، وهتظهر بشكل مميز وفيه ألبوم مميز وأغاني صيفية هترجعها لمكانتها الطبيعية، وهنشوف شيرين اللي الناس وحشاها".

 كشفت خبيرة الأبراج والعلوم الفلكية، إيمان خير، أن عام 2026 يحمل طاقة مختلفة تمامًا، مليئة بالتحولات الجذرية والإيجابية لعدد كبير من الأبراج ونجوم الفن، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستكون بداية الانفراج والبدايات الجديدة بعد سنوات من الضغوط.


 

خبيرة الأبراج الأبراج عمرو دياب الفنان عمرو دياب محمد رمضان

