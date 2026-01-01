خبيرة الأبراج عبير فؤاد توجه رسالة لـ مواليد برج الجدي

أكدت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج وعلم الأرقام، أن أصحاب برج السرطان سيكون لهم فرص مميزة خلال عام 2026، وأن لديهم فرص مميزة، وأنه سيكون لديهم بعض الضغوط في الشغل، وبالنسبة للعاطفة قد يكون هناك ارتباط.

وأضافت عبير فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير ومحمد جوهر ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن مواليد برج الأسد سيكونوا الأكثر حظًا، وأن لديهم فرص هائلة وهذه سنة الحظ.

برج الجدي

ولفتت إلى أن مواليد برج الجدي، ستكون السنة منقسمة للنصفين الجزء الأول سيكون بها بعض المشكلات، وعلى المتزوجين عدم تصعيد المواقف، لكن في النصف الثاني سيكون هناك انفراجة وحوافز وأموال، ولديهم فرص قوية من بداية 22-7، وسيكون لديهم بعض القرارات موفقة.

وأوضحت أن مواليد برج الحمل مطالبون بالهدوء وإعادة النظر في قراراتهم، خاصة في النصف الأول من العام، على أن يشهد النصف الثاني تحسنًا ملحوظًا على الصعيدين المهني والعاطفي.