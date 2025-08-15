7 ساعات متواصلة.. كم تستغرق مباحثات ترامب وبوتين في قمة ألاسكا؟

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن المحادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تستمر "من 6 إلى 7 ساعات على الأقل".

وقالت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية، نقلًا عن تصريحات المتحدث باسم الكرملين: "يتوقع الجانب الروسي أن ينتهي الاجتماع بين بوتين وترامب في ألاسكا بشكل مثمر".

وأضاف بيسكوف أيضًا أن محادثات ترامب وبوتين الفردية "ستُعقد بمشاركة مساعدين"، دون توضيح هوية المساعدين الذين سيشاركون، وفقًا لوكالة ريا نوفوستي.

وكان الكرملين صرح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن الزعيمين سيستعينان بمترجمين فوريين خلال محادثة فردية في بداية القمة، قبل مواصلة المحادثات على غداء عمل.

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيصل في الموعد المحدد لقمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا.

وقالت "سي إن إن" إنه يُعرف عن بوتين تأخره عن الاجتماعات فقد أبقى البابا فرانسيس منتظرًا قرابة ساعة خلال زيارة للفاتيكان عام ٢٠١٣ وعلى مدار عقود من حكمه، أبقى بوتين عددًا من قادة العالم في حالة تأهب.