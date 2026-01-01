متى تنتهي مهلة التصالح في مخالفات البناء؟.. الشروط والأوراق

مع بدء العام الجديد2026، يتساءل البعض عن آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء بعد مد المهلة 6 أضهر إضافية بقرار رسمي من الحكومة، حيث اقتربت هذه المدة من الانتهاء رغم تنبيهات المسئولين بسرعة اتخاذ الإجراءات وتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء .

التصالح على مخالفات البناء

متى تنتهي مهلة التصالح في مخالفات البناء؟

وفي أكتوبر2025، صُدر قرار رسمي من مجلس الوزراء بمد مهلة التصالح لمدة 6 أشهر إضافية لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء ، وجاء القرار رقم 3766 لسنة 2025 بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية.



وبحسب القرار الأخير، فينص على أن المهلة الجديدة للتصالح على مخالفات البناء تبدأ من 5 نوفمبر 2025 ولمدة 6 أشهر وحتى 5 مايو 2026 ، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.



شروط التصالح في مخالفات البناء

وفقًا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية التي أقرها مجلس الوزراء، فإن قبول طلبات التصالح يخضع لعدة ضوابط أساسية، أهمها:

ألا تتعارض المخالفة مع مقتضيات الأمن القومي أو الدفاع عن الدولة.

ألا تمس بحقوق الارتفاق الخاصة بالغير، بما يحفظ حقوق الجيران والمجتمع.

التزام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل التصالح المقرر، مع خصم أي مبالغ سبق سدادها تنفيذًا لأحكام قضائية متعلقة بالمخالفة.

الموقع الإلكتروني للتصالح في مخالفات البناء

ييبحث الكثير عن رابط التصالح في مخالفات البناء لتقديم طلب التصالح في حالة توافر الشروط التي وضعتها الحكومة

لـ الاستعلام عن التصالح في مخالفات البناء .. ادخل على هذا الرابط

رسوم فحص طلب التصالح على مخالفات البناء

- الرسوم 500 جنيه: إذا كان إجمالي مسطح الأعمال المخالفة حتى 250 متر مربع.

-الرسوم 1000 جنيه: إذا كان إجمالي مسطح الأعمال المخالفة أكثر من 250 وحتى 500 متر مربع.

-الرسوم 2000 جنيه: إذا كان إجمالي مسطح الأعمال المخالفة أكثر من 500 حتى 1000 متر مربع.

- الرسوم 3000 جنيه: إذا كان إجمالي مسطح الأعمال المخالفة أكثر من 1000 حتى 2000 متر مربع.

-الرسوم 4000 جنيه: إذا كان إجمالي مسطح الأعمال المخالفة أكثر من 2000 حتى 4000 متر مربع.

- الرسوم 5000 جنيه: إذا كان إجمالي مسطح الأعمال المخالفة أكثر من 4000 متر مربع.

كيفية تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء

يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019

الأوراق المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء 2025

-صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.

- الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح ،معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابی تخصص مدنى أو عمارة، بحسب الأحوال.

- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف - نموذج رقم (أ2) - صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يُوقع عليه من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير.