البت في 95 % منها.. التنمية المحلية: تلقينا 2.1 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء في 2025

أكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، أننا تلقينا 2.1 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء خلال عام 2025 ، واللجان بدأت تتعامل مع 95 % منها .

وقال خالد قاسم في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" 2025 كان عاما حافلا بالإنجازات لوزارة التنمية المحلية وكان هناك خفض لدورة عمل التصالح من 45 يوما إلى 30 يوما فقط ".

وتابع خالد قاسم :" نسعى للارتقاء بمنظومة التصالح والتواصل مع املواطنين ورفع الوعي المجتمعي بقانون التصالح ".

واكمل خالد قاسم :" متابعة دورية مع مختلف المحافظات لمتابعة سير عمل التصالح في مخالفات البناء والوزارة تسعى للتواصل مع المواطنين للتأكيد على أهمية التصالح ".



ولفت خالد قاسم :" نسعى لتسريع وتيرة العمل في ملف التصالح على المخالفات".