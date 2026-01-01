قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تحذر: أمطار ورياح نشطة وانخفاض حاد في درجات الحرارة اليوم
«سلوت» يتحدّث عن آخر استعدادات ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد .. الليلة
الزمالك على صفيح ساخن| مدرب مجهول وصراع نفوذ وتمرد يلوح في غرفة الملابس
الدوري والكونفدرالية...مواعيد مباريات الزمالك في شهر يناير
علماء يحذرون السيدات: ترك الأطباق المتسخة بالحوض ليلًا يهدد صحة الأسرة
انطلاق مبادرة 100 ليلة عرض أمس بالإسكندرية من خلال العرض المسرحي آخر جولة.. صور
رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات على مدار عام
في 2026 .. سيناريوهات صادمة في الزمالك | تطورات خطيرة
كأس عاصمة مصر ودوري أبطال أفريقيا ... مواعيد مباريات الأهلي في يناير
وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري
هذه الدول والثقافات لا تحتفل بـ ليلة رأس السنة في الأول من يناير.. فما هما؟
نقل 13 شخصا للعلاج.. قائمة أسماء مصابي حادث الطريق الصحراوى بأسوان
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
سحب قطع أراضٍ وإزالة مخالفات بناء وتعديات بالساحل الشمالي وعدة مدن| صور

جانب من الحملات
جانب من الحملات
آية الجارحي

 نفذت أجهزة تنمية الساحل الشمالي الغربي ومدن الشروق والعبور وبدر وسفنكس الجديدة، حملات سحب واسترداد قطع أراضٍ مخالفة وقرارات إزالة لمخالفات بناء وتعديات، ورفع إشغالات، وضبط مركبات مخالفة بالتعاون مع الجهات المختصة.

تنفيذاً لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الحفاظ على المظهر الحضاري والنظام العام، ومنع كافة مظاهر العشوائية بالمدن الجديدة


ففي مدينة الشروق، تم سحب قطعتي أرض بالمجاورة الأولى لعدم إثبات الجدية في التنفيذ، وذلك بالمخالفة لأحكام اللائحة العقارية.
وفى الساحل الشمالى ، تم تنفيذ إزالة فورية في المهد لمخالفة بناء بالكيلو 34 – شارع السنترال بالقطاع الأول، حيث تم التعامل الفوري مع المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للقانون، بجانب تنفيذ 6 قرارات إزالة لتعديات على أراضي الدولة بمنطقة الضبعة زاوية العوامة قبلي الطريق الساحلي بالقطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي.
وفي مدينة سفنكس الجديدة، أسفرت حملة عن مصادرة خلاطة خرسانة مستخدمة في أعمال بناء مخالفة بدون ترخيص داخل منطقة الريف الأوروبي – القطاع الرابع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 كما تم شن حملة إشغالات موسعة استهدفت المحال والأنشطة المخالفة.
وفي مدينة بدر، تم شن حملات نهارية ومسائية بالحى الأول لرفع الإشغالات وضبط المخالفات .


وفي مدينة العبور، تم تنفيذ قرارات غلق وتشميع للمنشآت المخالفة بالمنطقة الصناعية (أ) وحملات مسائية مكثفة لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات بالمدينة.
وأسفرت الحملات في مدينة العبور، عن غلق وتشميع القطعة رقم (11) بمركز خدمات البنوك، والقطعة رقم (9) بلوك (20044)، لعدم توافر اشتراطات الحماية المدنية وتشغيل محال دون تراخيص تشغيل، غلق وتشميع القطعة رقم (10) بلوك (13007)، لعدم وجود اشتراطات الحماية المدنية وعدم الحصول على رخصة تشغيل، بجانب استهدف رفع الإشغالات بالحي السادس والحي الأول، وضبط (5) مركبات " تروسيكل " مستخدمة في نبش القمامة، ومركبة "توك توك " متسلل داخل المدينة.

