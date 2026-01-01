قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجم السودان.. مواهب صنعت الفارق في كاس الأمم الإفريقية
الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع
«يغيّر كلامه ويدفع بالصفقات الفاشلة».. إسلام صادق يسخر من مواصفات المدير الفني الجديد للزمالك
عمرو دياب ومحمد رمضان وشيرين .. خبيرة أبراج تعلن مفاجأة خلال 2026
دعاء للأبناء في العام الجديد.. ردده يحفظهم الله ويسعدهم
مقر إقامة الأمير وليام والأميرة كيت.. محاولة فاشلة لاقتحام قصر كنسينجتون
ملف الحريف يتعقد.. الأهلي يتعثر فى تجديد عقده والزمالك يتراجع عن ضمه
متى تنتهي مهلة التصالح في مخالفات البناء؟.. الشروط والأوراق
أسرار لم تُكشف من قبل… شادي محمد يفتح الملفات المغلقة في الأهلي
إيران على صفيح ساخن.. صدامات بين محتجين وقوات الأمن بمحافظات الجنوب
الأوقاف تفتح باب التسجيل للأئمة الراغبين في أداء صلاة التهجد بالمساجد الكبرى
أخبار العالم

إيران على صفيح ساخن.. صدامات بين محتجين وقوات الأمن بمحافظات الجنوب

مظاهرت في شوارع إيران
مظاهرت في شوارع إيران
القسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام إيرانية باندلاع مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن في مناطق جنوب غربي إيران، وسط أجواء من التوتر والاحتقان، تخللتها تحركات أمنية مكثفة ومحاولات لاحتواء الاحتجاجات التي شهدتها بعض المدن خلال الساعات الماضية.

وذكرت التقارير أن الاحتجاجات اندلعت على خلفيات متباينة، شملت مطالب معيشية واقتصادية، إلى جانب اعتراضات على سياسات محلية، قبل أن تتطور إلى صدامات مباشرة مع قوات الأمن، التي تدخلت لتفريق المتظاهرين وإعادة السيطرة على الشوارع.

انتشار أمني وتحركات للشرطة

بحسب المصادر ذاتها، شهدت المناطق المتأثرة انتشاراً واسعاً لقوات الشرطة ووحدات الأمن، مع إقامة حواجز وتسيير دوريات مكثفة في الشوارع الرئيسية. وأكدت السلطات أنها اضطرت للتدخل بعد خروج بعض التظاهرات عن طابعها السلمي، وحدوث أعمال تخريب واعتداء على ممتلكات عامة.

وأشارت تقارير غير رسمية إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، في حين لم تصدر حتى الآن أرقام رسمية دقيقة بشأن عدد المصابين أو المعتقلين، وسط تضارب في المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تحديات اقتصادية

وتأتي هذه التطورات في ظل تحديات اقتصادية مستمرة تواجهها البلاد، من بينها ارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع القدرة الشرائية، والبطالة، وهي عوامل غالباً ما تشكل شرارة لاحتجاجات متفرقة في عدد من المحافظات الإيرانية.

ويرى مراقبون أن جنوب غرب إيران يعد من أكثر المناطق حساسية، نظراً لتنوعه الاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى ما يعانيه من مشكلات تنموية قديمة، ما يجعل أي توتر قابلًا للتصعيد السريع في حال غياب المعالجات السريعة.

موقف السلطات الإيرانية

من جانبها، شددت السلطات الإيرانية على أن حفظ الأمن والاستقرار يأتي في مقدمة أولوياتها، مؤكدة أنها لن تسمح بزعزعة الأمن أو الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة. ودعت المواطنين إلى التعبير عن مطالبهم عبر القنوات القانونية، محذّرة من الانسياق وراء ما وصفته بـ"محاولات لإثارة الفوضى".

كما أكدت أن الأجهزة المختصة تتابع التطورات عن كثب، وأنه سيتم التعامل بحزم مع أي أعمال عنف، مع فتح تحقيقات لتحديد المسؤولين عن الأحداث الأخيرة.

في المقابل، أثارت الأنباء الواردة عن المواجهات ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي داخل إيران، حيث عبر ناشطون عن قلقهم من تصاعد التوتر، مطالبين بمعالجة الأسباب الجذرية للاحتجاجات، لا الاكتفاء بالحلول الأمنية.

ريران قوات الأمن مظاهرات طهران الإيرانية

