ترامب: بوتين رجل ذكي.. ولا أعمل بالوكالة عن الأوروبيين

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيشعر بالاستياء إذا لم يوافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار بعد قمتهما في ألاسكا بوقت قصير.

وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية: "أريد أن أرى وقف إطلاق نار سريعًا. لا أعرف إن كان سيحدث اليوم، لكنني لن أكون سعيدًا إن لم يحدث اليوم. قال الجميع إنه لا يمكن أن يحدث اليوم، لكنني أقول فقط إنني أريد وقف القتل".

وأضاف ترامب إنه "لا يوجد شيء ثابت" قبل المحادثات، لكنه يريد "بعض الأمور" من الاجتماع، بما في ذلك وقف إطلاق النار، موضحا أنه لا يعمل بالوكالة عن الأوروبيين، ولكنه يأخذ آراءهم في الاعتبار.

وقال: "هذا لا علاقة له بأوروبا. أوروبا لا تُملي عليّ ما يجب فعله، لكنهم سيشاركون في العملية، بالطبع، إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأشار ترامب إلى أن بوتين "رجل ذكي".