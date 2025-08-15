ترامب: سأنسحب من قمة ألاسكا في هذه الحالة

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه إذا لم تسر القمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ما يرام، "فسينسحب".

وقال الرئيس الأمريكي في مقطع قصير من مقابلة ستبث لاحقًا على قناة فوكس نيوز: "أعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام، وإذا لم تسر، فسأعود إلى الوطن بسرعة".

سأل المذيع بريت باير: "إذا لم تسر، فهل تنسحب؟"، فأجاب ترامب: "سأغادر، نعم".

يُعيد هذا تصريح ترامب لإذاعة فوكس أمس، حيث قال: "إذا كان الاجتماع سيئًا، فلن أتصل بأحد - سأعود إلى الوطن.. ولكن إذا كان الاجتماع جيدًا، فسأتصل بالرئيس فولوديمير زيلينسكي والقادة الأوروبيين".

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن المحادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تستمر "من 6 إلى 7 ساعات على الأقل".

وقالت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية، نقلًا عن تصريحات المتحدث باسم الكرملين: "يتوقع الجانب الروسي أن ينتهي الاجتماع بين بوتين وترامب في ألاسكا بشكل مثمر".

وأضاف بيسكوف أيضًا أن محادثات ترامب وبوتين الفردية "ستُعقد بمشاركة مساعدين"، دون توضيح هوية المساعدين الذين سيشاركون، وفقًا لوكالة ريا نوفوستي.

وكان الكرملين صرح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن الزعيمين سيستعينان بمترجمين فوريين خلال محادثة فردية في بداية القمة، قبل مواصلة المحادثات على غداء عمل.