ليفربول يتعاقد مع المدافع الإيطالي ليوني من بارما
رئيس لبنان الأسبق : تصريحات نعيم قاسم تهدد بقاء بلادنا والسلم الأهلي
منتخب ناشئي الطائرة في مهمة رسمية بالأردن للمشاركة في البطولة العربية
كهرباء الإسماعيلية يحصد أول نقطة فى الدورى بالتعادل مع بتروجت 2-2
زي ما توقعت.. تعليق مثير من الغندور بشأن مصطفى شوبير
أخطاء شائعة تحول الشاي إلى سم ببطء.. تجنبها لتحافظ على صحتك
ما حكم زيارة قبور أهل البيت؟.. يسري جبر: جائزة والنبي كان يزور شهداء أحد
نجم ليفربول يكشف أسلوب محمد صلاح "القاسي".. ماذا يفعل الفرعون المصري؟
أخبار السيارات| انخفاض أسعار 8 سيارات حتى 350 ألف جنيه.. وعيوب خطيرة في لاندروفر وفورد
ترامب: سأنسحب من قمة ألاسكا في هذه الحالة
الغندور: الجميع ينتظر الحكم في قضية حسم الدوري للأهلي أو بيراميدز
أخبار العالم

ترامب: سأنسحب من قمة ألاسكا في هذه الحالة

ترامب
ترامب
ناصر السيد

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه إذا لم تسر القمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ما يرام، "فسينسحب".

وقال الرئيس الأمريكي في مقطع قصير من مقابلة ستبث لاحقًا على قناة فوكس نيوز: "أعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام، وإذا لم تسر، فسأعود إلى الوطن بسرعة".

سأل المذيع بريت باير: "إذا لم تسر، فهل تنسحب؟"، فأجاب ترامب: "سأغادر، نعم".

يُعيد هذا تصريح ترامب لإذاعة فوكس أمس، حيث قال: "إذا كان الاجتماع سيئًا، فلن أتصل بأحد - سأعود إلى الوطن.. ولكن إذا كان الاجتماع جيدًا، فسأتصل بالرئيس فولوديمير زيلينسكي والقادة الأوروبيين".

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن المحادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تستمر "من 6 إلى 7 ساعات على الأقل".

وقالت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية، نقلًا عن تصريحات المتحدث باسم الكرملين: "يتوقع الجانب الروسي أن ينتهي الاجتماع بين بوتين وترامب في ألاسكا بشكل مثمر".

وأضاف بيسكوف أيضًا أن محادثات ترامب وبوتين الفردية "ستُعقد بمشاركة مساعدين"، دون توضيح هوية المساعدين الذين سيشاركون، وفقًا لوكالة ريا نوفوستي.

وكان الكرملين صرح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن الزعيمين سيستعينان بمترجمين فوريين خلال محادثة فردية في بداية القمة، قبل مواصلة المحادثات على غداء عمل.

ترامب قمة ألاسكا الرئيس الأمريكي الرئيس الروسي بوتين زيلينسكي الكرملين

