سامح حسين : كنت بحلم أكون لاعب كرة

قال الفنان سامح حسين إن صورة مسلسل “ راجل وست ستات ” تمثل أيقونة حياته موضحًا «كل ما أشاهد تلك الصورة أشعر بالسعادة».

وأضاف خلال حلوله ضيفًا في برنامج «واحد من الناس»، عبر شاشة قناة «الحياة»، ، أنه لن يقدم على أي عمل أو برنامج بدون أن يكون لها رسالة حتى لو هناك ضغوط مادية.

وتابع:" عشت فترة صعبة ولكن لا استطيع تقديم عمل لا يحترم المشاهد ، ولا بد أن نسمع لاولادنا وأن نحترمهم وأن نحقق أحلامهم وندعمهم وزوجتي تقف بجواري.

وتابع في الماضي كنت بحلم أكون لاعب كرة ولم تتحقق تلك الأمنية، وإن مسلسل راجل وست ستات لم أكن أحبه ولم أكن أتوقع نجاحه واتضح بعد ذلك أنه مميز.



