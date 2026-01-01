قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«سلوت» يتحدّث عن آخر استعدادات ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد .. الليلة
الزمالك على صفيح ساخن| مدرب مجهول وصراع نفوذ وتمرد يلوح في غرفة الملابس
الدوري والكونفدرالية...مواعيد مباريات الزمالك في شهر يناير
علماء يحذرون السيدات: ترك الأطباق المتسخة بالحوض ليلًا يهدد صحة الأسرة
انطلاق مبادرة 100 ليلة عرض أمس بالإسكندرية من خلال العرض المسرحي آخر جولة.. صور
رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات على مدار عام
في 2026 .. سيناريوهات صادمة في الزمالك | تطورات خطيرة
كأس عاصمة مصر ودوري أبطال أفريقيا ... مواعيد مباريات الأهلي في يناير
وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري
هذه الدول والثقافات لا تحتفل بـ ليلة رأس السنة في الأول من يناير.. فما هما؟
نقل 13 شخصا للعلاج.. قائمة أسماء مصابي حادث الطريق الصحراوى بأسوان
لاعتدائه على مُعلمة بالسـ.ـلاح.. «تعليم الجيزة» تفصل طالبًا في الإعدادية لمدة عام دراسي
سامح حسين يُعلن عن الجزء الثاني من برنامج «قطايف» في 2026

قال الفنان سامح حسين، خلال حلوله ضيفًا في برنامج «واحد من الناس» على قناة الحياة: "سنواصل تقديم برنامج قطايف الجزء الثاني في عام 2026، وأجمل ما حدث لي في 2025 كان نجاح البرنامج وردود الفعل المبهرة من الجمهور".

وأضاف: "كنت أتمنى تقديم عمل في رمضان وكان المقترح كوميدي، ولكن التقيت مع الأستاذ عبد الرحمن هيبة وقلت أريد برنامج يحمل رسائل، فاقتُرح عليّ برنامج قطايف، وعندما قرأت الكلمات قلت سأقدمه."

الصدق والبساطة سر النجاح

أوضح سامح حسين أن حلقة العاشر من رمضان وحلقة «البقاء لله» كانت مؤثرة جدًا، وأن سر نجاح برنامج «قطايف» يكمن في الصدق والبساطة، مشيرًا إلى أن له فضل كبير عليه شخصيًا.

وقال: "أنا أجتهد في حياتي وأترك الأمر كله على الله، وعندما قدمت البرنامج وكنت ممثل وكوميدي، لكن تركت الأمر على الله، والحمد لله نجح البرنامج."

وفي سهرة ليلة رأس السنة على قناة «الحياة»، واصل الإعلامي د. عمرو الليثي تكريم الفنانين الذين تركوا بصمة واضحة في 2025، وسط أجواء احتفالية مليئة بالإبداع والتقدير.

وأكد الليثي أن ضيف الليلة ليس مجرد فنان، بل مدرسة في البساطة والطيبة وخفة الدم، مشيرًا إلى أن تكريمه هذه المرة جاء تقديرًا لتجربة برنامج «قطايف» الذي حقق نجاحًا واسعًا على السوشيال ميديا في رمضان الماضي.

«قطايف».. أكثر من برنامج

وأوضح د. عمرو الليثي أن برنامج «قطايف» قدم وجبة من القيم والمبادئ الدينية والإنسانية والاجتماعية، حيث لم يكن مجرد كلمات، بل روح ومشاعر ولمسة إنسانية تعكس تفاصيل حياتنا اليومية، وتحوّلها لمواقف نتعلم منها ونرى أنفسنا وحياتنا وحياة من حولنا.

وخلال السهرة، قيل لـ سامح حسين: "شكراً.. رسالتك وصلت، وتأثيرك حصل، وقطايفك كان طعمها رائع جدًا".

وقامت قناة الخيام بتكريمه وإهدائه درع أفضل برنامج في رمضان عن «قطايف».

