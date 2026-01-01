قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

سامح حسين: لا أخاف من الموت ولكن نعاني من الفراق.. وراجل وست ستات له فضل عليا

سامح حسين
سامح حسين
منار عبد العظيم

قدمت قناة الحياة، أكبر احتفالية بمناسبة ليلة رأس السنة، مساء اليوم الأربعاء، في سهرة استمرت أكثر من خمس ساعات على الهواء تحت عنوان "ليلة النجوم". 

وأدار الاحتفالية الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، وسط حضور عدد من النجوم، بمشاركة مراسلين نقلوا احتفالات الجماهير من مختلف المحافظات على شاشة الحياة.

راجل وست ستات.. أيقونة حياتي

وفي لقاء حصري خلال برنامج «واحد من الناس» على شاشة قناة الحياة، صرح النجم سامح حسين عن دوره في مسلسل «راجل وست ستات» قائلاً:"صورة المسلسل أيقونة حياتي، وكل ما أشوفه بحس بالسعادة، وله فضل كبير عليا.

 بطبيعتي لا أخاف من الموت، لكن الفراق صعب، وحب الناس وكوني واحد منهم يسعدني، وبتمنى نحافظ على الثقة دي لأنها كنز."

الرسالة أولًا.. وليس الماديات

وأوضح سامح حسين أنه لا يقدم أعمالًا أو برامج بدون رسالة واضحة، حتى لو كانت هناك ضغوط مادية، مؤكدًا:"عشت فترة صعبة وما أقدرش أقدم عمل لا يحترم المشاهد، لازم نسمع لأولادنا ونحقق أحلامهم وندعمهم، وزوجتي دايمًا واقفة جنبي."

كما أشار إلى أن النجاح في حياته الزوجية يعود للصدق، موجّهًا الشكر لزوجته على دعمها المستمر.

المسرح والسفر.. وسعادة بسيطة

كشف سامح حسين عن عشقه للمسرح، مؤكدًا أنه يخرجه من الحزن ويمنحه السعادة، كما عبر عن حبه للسفر وذكر أن خطط بداية عام 2026 ستشمل زيارة سيوة.


وأضاف أنه يجد الراحة والسكينة في القرآن، وأن الضحك يفرحه، بينما النكد والفصل السلبي يبعث فيه التوتر، وعبّر عن عشقه لأغنية «الحب كده» لام كلثوم.

وفيما يخص أمنياته لعام 2026، أعرب سامح حسين عن رغبته في أداء فريضة الحج، مؤكداً أن تحقيق هذا الحلم يمثل له أولوية روحية وشخصية.

