سامح حسين ولقاء سويدان.. رئيس جامعة سوهاج يستقبل نجوم لجنة تحكيم "تياترو الجامعة"

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الفنان سامح حسين والفنانه لقاء سويدان أعضاء لجنه تحكيم المهرجان السادس “تياترو” للعروض المسرحية، والذي تنظمه إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية.

بمشاركة ١٧٠ طالب وطالبة، يمثلون ١٢ كلية من كليات الجامعة، وذلك على مسرح قاعة المؤتمرات الكبرى بالحرم الجامعي القديم.

جامعة سوهاج

ورحب النعماني بنجوم الفن والإبداع مقدما الشكر على تلبية الدعوة، ومنحهم فرصة للطلاب للتعلم من خبراتهم الفنيه، في تجربة مميزة وملهمة بالعروض المسرحيه المشاركه بالمهرجان.

وجدير بالذكر انه سوف تنطلق بعد قليل حفل افتتاح المهرجان يليه ٨ عروض مسرحيه طلابية وهم مسرحيه حكايه سعيد الوزان لكلية التكنولوجيا والتعليم، مسرحيه شفيقه ومتولي لكلية الآداب، مسرحية سباركتوس لكلية الصيدله، مسرحيه فراجما لكلية التربيه النوعية، مسرحيه حكاية تياترو لكلية الهندسه، مسرحيه لما روحي طلعت لكلية الزراعه، ومسرحية النهر كليه الاثار.