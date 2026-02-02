قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار التوك شو| ملفات إبستين على صفيح ساخن.. وتحذير عاجل من الأرصاد
بعد الجيل الأول.. آبل تدرس إنتاج آيفون قابل للطي بتصميم الصدفة
الفنانة موناليزا تكشف حقيقة خلافها مع النجم محمد هنيدي
تحملت ما لا يتحمله بشر.. محمد عواد يكشف تفاصيل أزمته مع نادي الزمالك
موناليزا تكشف تفاصيل هجرتها لأمريكا لتكوين أسرة
رئيس حزب الوفد: أثق في الدكتور مصطفى مدبولي وأعتقد أنه مستمر
الصحة: خطة الطوارئ لاستقبال مصابي غزة تشمل 250 إلى 300 سيارة إسعاف
أسعار فوانيس رمضان 2026 .. أمكان الشراء وأحدث الموديلات لهذا العام
خالد زكي عن مشاركته بمسلسل فخر الدلتا: بقدم كوميديا راقية.. وأحمد رمزى موهوب
19 مرشحًا يتنافسون على مقعد نقيب المهندسين.. اعتماد الكشوف النهائية رسميا
آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك
موناليزا تكشف كواليس فيلم “همام في أمستردام” وتصرح عن موقفها من العودة للتمثيل

موناليزا
موناليزا
رنا عبد الرحمن

في حديثها عبر تطبيق “زووم” من الولايات المتحدة الأمريكية، كشفت الفنانة موناليزا عن تفاصيل تجربتها في فيلم “همام في أمستردام” مع النجم الكوميدي محمد هنيدي، مؤكدة على الاحترام المتبادل الذي جمعهما أثناء التصوير في هولندا. وأوضحت موناليزا أن هنيدي ممثل بسيط وطبيعي بعيد عن التكلف، وأنها استفادت كثيرًا من خبرته خلال تصوير المشاهد المشتركة بينهما. ونفت الفنانة الشائعات التي ترددت حول ندمها على العمل معه، مؤكدة أن التجربة كانت إيجابية بكل المقاييس.

وأضافت موناليزا خلال لقائها ببرنامج “تفاصيل” مع الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2، أنها ابتعدت عن الوسط الفني لفترة طويلة بسبب تمسكها بالروحانيات، موضحة:

“كنت حاسة أني قريبة جدًا من ربنا في الفترة دي، وكل ما بقرب منه ببعد شوية عن الفن. الوسط الفني فيه ناس منافقة، تحب تمجّدك في وشك وفي نفس الوقت مش واضحة نواياهم.”

وعن إمكانية عودتها للتمثيل، أكدت الفنانة أنها منفتحة على العودة إذا عُرض عليها دور مناسب، ولكنها لن تعود من أجل مجرد الظهور على الشاشة، بل تبحث عن أعمال تليق بمكانتها الفنية.

وأشارت موناليزا إلى أنها لم تتابع الأعمال الفنية في السنوات الأخيرة، موضحة أنها زارت القاهرة بعد غياب طويل دام حوالي 12 عامًا، وأن شغفها بالفن بدأ منذ طفولتها، حيث كانت تغني لأصدقاء والدها وترقص في الأفراح، مؤكدة أن أسرتها دعمت هذا الشغف منذ الصغر.

وبذلك، تترك موناليزا الباب مفتوحًا للعودة الفنية بشروط واضحة، بينما تظل ملتزمة بروحانياتها وبتقديرها للفن الحقيقي الذي يستحقها.

