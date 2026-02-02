عالم أزهري: موسيقى عمر خيرت حلال.. وهذا موقف أغاني أم كلثوم

كشف الدكتور عبد الغني هندي العالم الأزهري عن موقفه من تحريم أو تحليل الموسيقى والأغاني .



وقال عبد الغني هندي في حواره في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون"، :" مين اللي قال إن الموسيقى حرام، هل يستطيع أحد أن يقول شيء في الموسيقى الوطنية التي تحث على الفضائل وحب الوطن ".



وأضاف عبد الغني هندي :" اللي علم أم كلثوم طريقة الأداء والإنشاد شيخ، و لما أسمع أم كلثوم بتغني الأطلال ينفع نقول إن الموسيقى هنا حرام ، وتحريم الموسيقى يتعلق بالحالة والكلمات المستخدمة والمخالفات التي يقع فيها المطرب والتي تخالف مبادئ الدين وتحض على الرذيلة ".

ولفت عبد الغني هندي أن موسيقى الموسيقار عمر خيرت حلال وليست حرام لانه يدعو إلى الرقي والسمو بالذوق العام .

