تخفيضات كبيرة.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات
28 شهيدًا في غزة منذ صباح اليوم السبت.. مجزرة جديدة للاحتلال
الغاز يحاصر منزلًا في سوهاج.. إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بحالات اختناق
رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بني حسن الشروق بالمنيا
محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%
مقرب لرئيس وزراء الهند يقترح حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال
سويلم: محمية نيانديونغو بكيجالي نموذج للحلول القائمة على الطبيعة في الإدارة الحضرية
أهالي قرية محلة أبوعلي يودعون المطرب الشعبي طارق شحتة .. صور
بعد الاختفاء تحت الأرض.. ظهور مفاجئ للمرشد الإيراني في قبر الخميني
طعنة أنهت حلم طالب حقوق | صديقه: المشاجرة تجددت بمكالمة واستدراج
انطلاق أولمبياد المحافظات الحدودية بالوادي الجديد.. غدًا
محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دون إعلان نسبة النجاح
فن وثقافة

الاحتفاء بصاحب السعادة نجيب الريحاني بالقومي للمسرح والموسيقى.. الثلاثاء المقبل

نجيب الريحاني
نجيب الريحاني
سعيد فراج

يواصل المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، تقديم سلسلة عروضه التي توثق السير الفنية لأعلام ورواد الفنون المصرية.

وضمن برنامجه لشهر فبراير يشهد مسرح الغد بالعجوزة في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل 3 فبراير الجاري، تقديم عرض الحكي والغناء (نجيب الريحاني.. صاحب السعادة).

ويحتفي العمل بمسيرة الفنان نجيب الريحاني، الذي ترك بصمة لا تُمحى في المسرح والسينما المصرية تمثيلًا وتأليفًا وإخراجًا وإنتاجًا.

تفاصيل عرض الاحتفاء بالفنان نجيب الريحاني 

ويجمع العرض بين الحكي والغناء في صياغة درامية للكاتب شاذلي فرح، وإخراج أحمد شوقي رؤوف، ليعيد إلى الأذهان روح الريحاني الساخرة والإنسانية.

والاحتفالية برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبدعم المخرج هشام عطوة رئيس قطاع المسرح، وبالتعاون مع البيت الفني للمسرح.

وقال المخرج عادل حسان مدير المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية إن العرض يقدم بمسرح الغد بقيادة المخرج سامح مجاهد، الذي يستضيف الاحتفالية، ويشهد مشاركة الفنانين خالد محروس، محمد أمين صالح، نشوى إسماعيل، فاطمة درويش، حسام العمدة، كريم البسطي، وتشارك بالغناء الفنانة هند عمر، بمصاحبة الفرقة الغنائية الموسيقية التابعة للمركز.

المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية نجيب الريحاني مسرح الغد الفنان نجيب الريحاني أعمال نجيب الريحاني

