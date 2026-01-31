الاحتفاء بصاحب السعادة نجيب الريحاني بالقومي للمسرح والموسيقى.. الثلاثاء المقبل

يواصل المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، تقديم سلسلة عروضه التي توثق السير الفنية لأعلام ورواد الفنون المصرية.

وضمن برنامجه لشهر فبراير يشهد مسرح الغد بالعجوزة في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل 3 فبراير الجاري، تقديم عرض الحكي والغناء (نجيب الريحاني.. صاحب السعادة).

ويحتفي العمل بمسيرة الفنان نجيب الريحاني، الذي ترك بصمة لا تُمحى في المسرح والسينما المصرية تمثيلًا وتأليفًا وإخراجًا وإنتاجًا.

تفاصيل عرض الاحتفاء بالفنان نجيب الريحاني

ويجمع العرض بين الحكي والغناء في صياغة درامية للكاتب شاذلي فرح، وإخراج أحمد شوقي رؤوف، ليعيد إلى الأذهان روح الريحاني الساخرة والإنسانية.

والاحتفالية برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبدعم المخرج هشام عطوة رئيس قطاع المسرح، وبالتعاون مع البيت الفني للمسرح.

وقال المخرج عادل حسان مدير المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية إن العرض يقدم بمسرح الغد بقيادة المخرج سامح مجاهد، الذي يستضيف الاحتفالية، ويشهد مشاركة الفنانين خالد محروس، محمد أمين صالح، نشوى إسماعيل، فاطمة درويش، حسام العمدة، كريم البسطي، وتشارك بالغناء الفنانة هند عمر، بمصاحبة الفرقة الغنائية الموسيقية التابعة للمركز.