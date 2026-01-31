أحمد خالد صالح: مسلسل مناعة تمانيناتي مختلف ومتحمس أشوفه

تحدث الفنان أحمد خالد صالح، عن كواليس مشاركته في مسلسل مناعة للفنانة هند صبري، خلال احتفالية الشركة المتحدة للإعلان عن قائمة مسلسلاتها في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2026.

وقال أحمد خالد صالح، في لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد: «مسلسل مناعة إخراج حسين المنباوي، بطولة هند صبري وأنا مبسوط وسعيد إن أنا معاهم.. وهو مسلسل بيدور في التمانينات وأنا متحمس إن الجمهور يتفرج عليه ومتحمس إن أنا أشوفه.. وهو المسلسل على بعضه مختلف وحاجة جديدة عن الباطنية في التمانينات وما تعملتش بقالها كتير».

قصة مسلسل مناعة

تدور الأحداث في إطار الدراما الشعبية في حي الباطنية، وتعود من خلال الأحداث إلى فترة السبعينيات والثمانينات، من خلاله الشخصية “التي تلعبها هند صبري ” تتحول من زوجة مغلوبة على أمرها لزوجها الذي يقتل في تجارة الممنوعات إلى سيدة قوية تواجه الصعاب لحماية أسرتها، وتغوص الأحداث في عالم المخدرات والصراعات الاجتماعية مع استعراض مفهوم "المناعة النفسية" في مواجهة القسوة.

أبطال مسلسل مناعة

المسلسل من بطولة هند صبرى، رياض الخولى، أحمد خالد صالح، خالد سليم، مها نصار، كريم قاسم، أحمد الشامى، عماد صفوت، هدى الإتربى، ميمي جمال، وعدد كبير من الفنانين، بجانب عدد من ضيوف الشرف، تأليف عمرو الدالى، إخراج حسين المنباوى، إنتاج المتحدة استديوز.

أعمال أحمد خالد صالح

وكان أحدث أعمال أحمد خالد صالح، الفنية هو مشاركتها في فيلم الست، للفنانة منى زكي، والعروض بدور العرض السينمائية خلال الفترة الحالية.

فيلم "الست" يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، ويشارك في بطولته العديد من النجوم مثل كريم عبد العزيز وآسر ياسين وعمرو سعد ومحمد فراج وسيد رجب ونيللي كريم وأحمد داود وأحمد خالد صالح.