الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

سامح حسين: القرآن يمتص غضبي..وأتمنى في 2026 أداء فريضة الحج

سامح حسين
سامح حسين
منار عبد العظيم

استهل الفنان سامح حسين حديثه في سهرة ليلة رأس السنة على قناة الحياة بأمنية شخصية للعام الجديد قائلا:"أتمنى أداء فريضة الحج في 2026، ده حلم بالنسبة لي.

سهرة ليلة النجوم.. تكريم الفنانين

وفي أكبر احتفالية بمناسبة ليلة رأس السنة، قدم الإعلامي د. عمرو الليثي سهرة ممتدة أكثر من خمس ساعات تحت عنوان "ليلة النجوم"، بمشاركة عدد من النجوم ومراسلين نقلوا احتفالات الجماهير من مختلف المحافظات على الهواء مباشرة.

راجل وست ستات.. أيقونة حياتي

خلال اللقاء، قال سامح حسين:"صورة مسلسل راجل وست ستات أيقونة حياتي وكل ما أشوفها بحس بالسعادة وله فضل كبير عليا، وبطبيعتي لا أخاف من الموت، لكن الفراق صعب، وحب الناس وكوني واحد منهم يسعدني، أتمنى نحافظ على الثقة دي لأنها كنز."

وأضاف:"لن أقدم أي أعمال أو برامج بدون رسالة، حتى لو فيه ضغوط مادية، عشت فترة صعبة وما أقدرش أقدم عمل لا يحترم المشاهد، لازم نسمع لأولادنا، نحترمهم، نحقق أحلامهم وندعمهم، وزوجتي واقفة جنبي."

الصدق والبساطة سر النجاح

كشف سامح حسين أنه لم يكن يحلم بالتمثيل في البداية، وأن مسلسل راجل وست ستات أصبح أفضل تجربة فنية في حياته:"اتضح في الآخر أن الخير كله كان في هذا المسلسل ،وأشار إلى أن نجاح حياته الزوجية يعود للصدق والدعم المتبادل مع زوجته.

المسرح والسفر.. والسعادة اليومية

أوضح سامح حسين:"القرآن يمتص غضبي، والضحك يشحنني، والنكد بيفصلني مش عارف ليه مش بعمل مسلسلات في رمضان، أعشق المسرح لأنه يسعدني ويخرجني من الحزن، وأحب السفر وهنبدأ العام الجديد بالذهاب إلى سيوة، وأعشق أغنية الحب كده لأم كلثوم."

الفنان سامح حسين سهرة ليلة رأس السنة مناسبة ليلة رأس السنة

