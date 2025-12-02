عميد آداب حلوان: لا علاقة بين زيارة الفنان سامح حسين لكلية الآداب وفصل أستاذ جامعي

رد الدكتور احمد راوي عميد كلية الاداب جامعة حلوان، على علاقة زيارة الفنان سامح حسين للكلية وتداول خبر عن فصل أستاذ جامعي .

وقال أحمد راوي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :"لا علاقة بين زيارة الفنان سامح حسين لكلية الآداب وفصل أستاذ جامعي بحكم قضائي".

وتابع أحمد راوي :" الأستاذ الجامعي لديه مشكلة في استلام العمل والجامعة أعفته من الخدمة ورفع قضية وكسب القضية والجامعة طعنت على الحكم وتم فصل الأستاذ الجامعي ".

وأكمل احمد راوي :" قرار فصل الأستاذ الجامعي صدر منذ يومين ولا علاقة بين زيارة الفنان سامح حسين وإنهاء خدمة أستاذ جامعي ".

ولفت أحمد راوي :" لم يتم عرض تعيين الفنان سامح حسين بجامعة حلوان ".