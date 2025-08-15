سيارة ليموزين تحمل لوحات ترخيص موسكو تنتظر بوتين في ألاسكا | شاهد

أفادت وكالة ريا نوفوتسي الروسية، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيستقل سيارة ليموزين من طراز "أوروس" تحمل لوحات ترخيص موسكو في قاعدة عسكرية أمريكية في ألاسكا قبل قمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، وصل الرئيس الروسي إلى مدينة أنكوريج بولاية ألاسكا الأمريكية، للقاء ترامب، في القمة التي يترقبها العالم وينتظر أن تستمر نحو 7 ساعات.

ووصل الرئيس الأمريكي على متن طائرة الرئاسة قبل قليل وكان يُحيي عضوي مجلس الشيوخ عن ولاية ألاسكا، ليزا موركوفسكي ودان سوليفان، بالإضافة إلى حاكم الولاية، مايك دانليفي، وفقًا للبيت الأبيض.

وجرى إعداد مجموعة من الإجراءات والاستعدادات للرئيسين بوتين وترامب، منها سجادة حمراء على شكل حرف L، تصطف على جانبيها طائرات مقاتلة، في انتظار وصول بوتين وترامب إلى أنكوريج.

بالإضافة إلى ذلك تم تجهيز مدرج قاعدة إلمندورف الجوية لاستقبال الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.

Лимузин Aurus с московскими номерами на американской военной базе на Аляске готовится встречать Путина. pic.twitter.com/72JSZurfV1 — РИА Новости (@rianru) August 15, 2025

ووضعت سجادة حمراء على شكل حرف L لينزل الزعيمان إلى منصة كُتب عليها "ألاسكا 2025".

واصطفت على جانبي السجادة الحمراء أربع طائرات مقاتلة من طراز F-22 رابتور.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، صرح الرئيس الأمريكي بأنه سيشعر بالاستياء إذا لم يوافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار بعد قمتهما في ألاسكا بوقت قصير.

وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية: "أريد أن أرى وقف إطلاق نار سريعًا. لا أعرف إن كان سيحدث اليوم، لكنني لن أكون سعيدًا إن لم يحدث اليوم. قال الجميع إنه لا يمكن أن يحدث اليوم، لكنني أقول فقط إنني أريد وقف القتل".