ترامب وبوتين يتصافحان قبل قمة ألاسكا

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون المشتركة في أنكوريج، ألاسكا، وتصافح الزعيمان.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، وصل الرئيس الروسي إلى مدينة أنكوريج بولاية ألاسكا الأمريكية، للقاء ترامب، في القمة التي يترقبها العالم وينتظر أن تستمر نحو 7 ساعات.

ووصل الرئيس الأمريكي على متن طائرة الرئاسة قبل قليل وكان يُحيي عضوي مجلس الشيوخ عن ولاية ألاسكا، ليزا موركوفسكي ودان سوليفان، بالإضافة إلى حاكم الولاية، مايك دانليفي، وفقًا للبيت الأبيض.

وجرى إعداد عدة إجراءات واستعدادات للرئيسين بوتين وترامب، منها سجادة حمراء على شكل حرف L، تصطف على جانبيها طائرات مقاتلة، في انتظار وصول بوتين وترامب إلى أنكوريج.

بالإضافة إلى ذلك تم تجهيز مدرج قاعدة إلمندورف الجوية لاستقبال الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.

ووضعت سجادة حمراء على شكل حرف L لينزل الزعيمان إلى منصة كُتب عليها "ألاسكا 2025".

واصطفت على جانبي السجادة الحمراء أربع طائرات مقاتلة من طراز F-22 رابتور.