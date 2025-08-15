قمة ألاسكا .. بوتين يتجاهل الرد على سؤال بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا

أفادت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يجب على سؤال موافقته على وقف إطلاق النار في الحرب الأوكرانية عندما وجّه الصحفيون أسئلةً إليه وإلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المطار.

وعندما سُئل بوتين عما إذا كان سيتوقف عن قتل المدنيين، بدا وكأنه يُشير إلى أنه لم يسمع السؤال.

وانطلقت في وقت سابق قمة ألاسكا بين الرئيس الروسي، ونظيره الأمريكي، وينتظر أن تستمر نحو 7 ساعات.

وجرى إعداد عدة إجراءات واستعدادات للرئيسين بوتين وترامب، منها سجادة حمراء على شكل حرف L، تصطف على جانبيها طائرات مقاتلة، في انتظار وصول بوتين وترامب إلى أنكوريج.

بالإضافة إلى ذلك تم تجهيز مدرج قاعدة إلمندورف الجوية لاستقبال الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.

ووضعت سجادة حمراء على شكل حرف L لينزل الزعيمان إلى منصة كُتب عليها "ألاسكا 2025".

واصطفت على جانبي السجادة الحمراء أربع طائرات مقاتلة من طراز F-22 رابتور.