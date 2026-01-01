محمود الليثي: حزنت لوفاة المطربين أحمد عامر وإسماعيل الليثي.. وبوسي أجمل صوت نسائي

قال المطرب الشعبي محمود الليثي إن المطربين احمد عامر وإسماعيل الليثي نجمان كبيران، وربنا يرحمهم ، وأحب أسمع بوسي، صوت رائع، ومن الجيل القديم نادية مصطفى”.

وأضاف الليثي خلال حلوله ضيفًا ببرنامج «واحد من الناس»، عبر شاشة قناة «الحياة»: “إسماعيل الليثي رحمه الله ابني فنيا وكنت أقدم كل الـدعم له في حياته وبعد وفاته ، واتابع اولاده. وانا ربنا جعلني اسعد الناس بأي طريقة واعمل كل حاجه عشان أصحابي ، وكنت في حفلة وسمعنا خبر احمد عامر وتوقفت عن الحفلة وعندما توفي إسماعيل الليثي حزنت بشدة وتوقفت عن الشغل”.

وعن السوشيال ميديا، استنكر ان اسرار الفنان تعلن علي السوشيال ميديا ، واهمية استخدامها بشكل صحيح في الاغاني .. لماذا نعلن عن حياتنا الشخصية.

وأوضح: “اثناء طفولتي كنت بغني لام كلثوم وان الفن الوحيد الذي سيظل موجودا هي اغاني العمالقة ، والهضبة عمرو دياب يقول دائما اريد ان تعيش الاغاني التي اقدمها مع الناس مثل اغاني العندليب عبد الحليم حافظ”.

وعن جائزة احسن مطرب شعبي، قال: “عندما أحصل علي جائزة أشعر بمسئولية ، وأحضر لدويتو غنائي مع حمزة نمرة وهو مطرب كبير جدا وله قاعدة جماهيرة كبيرة”.