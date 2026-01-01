قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
100 % حمزة عبدالكريم برشلوني.. فايق يكشف كواليس اجتماع الأهلي
محمود الليثي: أخوض أولى بطولاتي السينمائية في 2026
نجم السودان.. مواهب صنعت الفارق في كاس الأمم الإفريقية
الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع
«يغيّر كلامه ويدفع بالصفقات الفاشلة».. إسلام صادق يسخر من مواصفات المدير الفني الجديد للزمالك
عمرو دياب ومحمد رمضان وشيرين .. خبيرة أبراج تعلن مفاجأة خلال 2026
دعاء للأبناء في العام الجديد.. ردده يحفظهم الله ويسعدهم
مقر إقامة الأمير وليام والأميرة كيت.. محاولة فاشلة لاقتحام قصر كنسينجتون
ملف الحريف يتعقد.. الأهلي يتعثر فى تجديد عقده والزمالك يتراجع عن ضمه
متى تنتهي مهلة التصالح في مخالفات البناء؟.. الشروط والأوراق
أسرار لم تُكشف من قبل… شادي محمد يفتح الملفات المغلقة في الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمود الليثي: حزنت لوفاة المطربين أحمد عامر وإسماعيل الليثي.. وبوسي أجمل صوت نسائي

المطرب الشعبي محمود الليثي
المطرب الشعبي محمود الليثي
هاجر ابراهيم

قال المطرب الشعبي محمود الليثي إن المطربين احمد عامر وإسماعيل الليثي نجمان كبيران، وربنا يرحمهم ، وأحب أسمع بوسي، صوت رائع، ومن الجيل القديم نادية مصطفى”.

وأضاف الليثي خلال حلوله ضيفًا ببرنامج «واحد من الناس»، عبر شاشة قناة «الحياة»: “إسماعيل الليثي رحمه الله ابني فنيا وكنت أقدم كل الـدعم له في حياته وبعد وفاته ، واتابع اولاده. وانا ربنا جعلني اسعد الناس بأي طريقة واعمل كل حاجه عشان أصحابي ، وكنت في حفلة وسمعنا خبر احمد عامر وتوقفت عن الحفلة وعندما توفي إسماعيل الليثي حزنت بشدة وتوقفت عن  الشغل”.

وعن السوشيال ميديا، استنكر ان اسرار الفنان تعلن علي السوشيال ميديا ، واهمية استخدامها بشكل صحيح في الاغاني .. لماذا نعلن عن حياتنا الشخصية.

وأوضح: “اثناء طفولتي كنت بغني لام كلثوم وان الفن الوحيد الذي سيظل موجودا هي اغاني العمالقة ، والهضبة عمرو دياب يقول دائما اريد ان تعيش الاغاني التي اقدمها مع الناس مثل اغاني العندليب عبد الحليم حافظ”.

وعن جائزة احسن مطرب شعبي، قال: “عندما أحصل علي جائزة أشعر بمسئولية ، وأحضر لدويتو غنائي مع حمزة نمرة وهو مطرب كبير جدا وله قاعدة جماهيرة كبيرة”.

محمود الليثي المطرب الشعبي محمود الليثي نادية مصطفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

الزمالك

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات العربية 1-1-2026 في البنوك

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

ترشيحاتنا

جانب من الزيارة

نائب وزير الإسكان يتفقد مصنعاً لمنتجات تحلية مياه البحر في دمياط

جائزة التميز الحكومي

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستعرض حصاد أعمال وأنشطة جائزة مصر للتميز الحكومي لعام 2025

رانيا المشاط

تمكين القطاع الخاص.. إطلاق آلية ضمانات الاستثمار و17 مليار دولار تمويلات ميسرة وخطوط ائتمان من الشركاء الدوليين للقطاع الخاص

بالصور

سبب وفاة الإعلامية نيفين القاضي .. تفاصيل مرضها والأعراض

نيفين القاضي
نيفين القاضي
نيفين القاضي

مثل المحترفين… سر حمص الشام بوصفة العربيات | خطوات التحضير

حمص الشام
حمص الشام
حمص الشام

التفتيش على 373 منشأة وجمع 189 ألف طن قش أرز بالشرقية خلال 2025

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

مي كساب وزوجها يشاركون الجمهور موسم الأعياد بطريقة مختلفة

مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد