ترامب يدعو بوتين لاستقلال سيارته الليموزين بعد المصافحة التاريخية

أبرزت وسائل إعلام روسية رسمية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجنب سيارة أوروس الليموزين الخاصة به ليرافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سيارته المدرعة بعد وصولهما إلى ألاسكا لإجراء محادثات ثنائية.

وأفادت وكالة ريا نوفوستي، وهي وكالة إعلامية روسية رسمية، أن ترامب دعا بوتين للانضمام إليه في سيارته، وأن الرئيس الروسي وافق.

وأشارت قناة روسيا 24 إلى أن هذا يشير إلى أن المناقشات بين الزعيمين قد بدأت بالفعل.

ووصف مذيع قناة روسيا 24 الحوار المبكر بين الزعيمين بأنه كان "ودودًا للغاية" تجاه بوتين كما أشادت القناة بـ"المصافحة التاريخية" بين ترامب وبوتين على مدرج المطار.

وقالت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية أن هذه الخطوة غير معتادة، خاصةً بالنسبة لخصم، وعندما أراد ترامب أن ينضم إليه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سيارته خلال لقائهما في سنغافورة عام ٢٠١٨، أقنعه مساعدوه بالتراجع عن ذلك.

وأضافت "سي إن إن": "لكن هذا عصر مختلف بالنسبة لترامب، بمستشارين وأهداف مختلفة وبينما تم توسيع نطاق اجتماعهما المباشر ليشمل مستشارين، فإن ذلك يُشير إلى أن ترامب وبوتين سيحظيان بلحظة خاصة - حتى لو كانت مجرد رحلة قصيرة بالسيارة".

وانطلقت في وقت سابق قمة ألاسكا بين الرئيس الروسي، ونظيره الأمريكي، وينتظر أن تستمر نحو 7 ساعات.

وجرى إعداد عدة إجراءات واستعدادات للرئيسين بوتين وترامب، منها سجادة حمراء على شكل حرف L، تصطف على جانبيها طائرات مقاتلة، في انتظار وصول بوتين وترامب إلى أنكوريج.

بالإضافة إلى ذلك تم تجهيز مدرج قاعدة إلمندورف الجوية لاستقبال الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.

ووضعت سجادة حمراء على شكل حرف L لينزل الزعيمان إلى منصة كُتب عليها "ألاسكا 2025".

واصطفت على جانبي السجادة الحمراء أربع طائرات مقاتلة من طراز F-22 رابتور.